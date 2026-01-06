scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमारी लड़ाई एक विचारधारा के खिलाफ...', JNU में PM मोदी के खिलाफ भड़काऊ नारे पर आई उपाध्यक्ष गोपिका की सफाई

5 जनवरी की रात जेएनयू कैंपस में छात्रों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की गई.

Advertisement
X
जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष के. गोपिका ने विवाद पर आजतक से फोन पर बातचीत की. (Photo- ITG)
जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष के. गोपिका ने विवाद पर आजतक से फोन पर बातचीत की. (Photo- ITG)

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है. 5 जनवरी की रात कैंपस में आयोजित ‘गुरिल्ला ढाबा’ नामक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की गई. इस मामले में अब जेएनयू प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने की मांग की है.

प्रशासन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस नारेबाजी के जरिए न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई, बल्कि यह जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का भी स्पष्ट उल्लंघन है. विश्वविद्यालय ने इन घटनाओं को कैंपस की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है. पत्र के साथ जेएनयू ने कुछ छात्रों के नाम भी दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं, जिनमें जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष के. गोपिका का नाम भी शामिल है.

जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष ने आजतक से की बात 

सम्बंधित ख़बरें

JNU सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
'RSS और BJP ने करवाया है...', जेएनयू में हुए बवाल पर कांग्रेस नेता का दावा
JNU Contro: ‘कब्र खुदेगी’ नारे पर ABVP-JNUSU आमने-सामने
JNU Controversy
JNU में पीएम मोदी और अम‍ित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी
ABVP ने नारेबाजी को हिंदू विरोधी मानसिकता बताया है.
'कब्र खुदेगी...' वाले नारे को लेकर JNU फिर विवादों में, ABVP ने बताया हिंदू विरोधी मानसिकता
JNU library digital entry controversy
JNU लाइब्रेरी में डिजिटल एंट्री का विरोध, प्रदर्शनकारी छात्रों ने मशीनें तोड़ी

इस पूरे विवाद पर जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष के. गोपिका ने आजतक से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा, "मैं वहीं पर थी. जो नारे लगे थे वो पितृसत्ता और एक विचारधारा के खिलाफ लगाए गए थे, जैसा कि हम जेएनयू में लगाते रहे हैं. मनोवाद की कब्र खुदेगी जैसे नारे भी हम लगाते हैं. किसी एक इंसान के खिलाफ हम नारे नहीं लगाते. हमारी लड़ाई एक विचारधारा के खिलाफ है और उसी तरह की नारेबाजी हम करते हैं. ये हमारा तरीका है यह दिखाने का कि हम पितृसत्ता, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं." 

Advertisement

जब जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष को बताया गया कि वास्तव में क्या नारे लगे हैं तो उन्होंने कहा कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर इसे नहीं लेना चाहिए. के. गोपिका ने आगे कहा, "मैं बार-बार कह रही हूं कि इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाना चाहिए. ये नारे एक विचारधारा के खिलाफ हैं. महिलाओं, अल्पसंख्यकों, वंचितों के खिलाफ खड़ी सत्ता के विरुद्ध ये नारे हैं. ये नारे इस विचारधारा के खिलाफ हमारे प्रतिरोध का प्रतिबिंब है. इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाना चाहिए."

क्या हुआ था 5 जनवरी की रात

दरअसल, 5 जनवरी की रात जेएनयू कैंपस में छात्रों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे 'A Night of Resistance with Guerrilla Dhaba' नाम दिया गया था. यह आयोजन 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में हुए नकाबपोश हमलावरों के हिंसक हमले की बरसी के मौके पर रखा गया था. जेएनयू छात्र संघ ने इसके लिए पोस्टर जारी कर छात्रों से रात 9 बजे साबरमती हॉस्टल के बाहर जुटने की अपील की थी.

शुरुआत में इस कार्यक्रम में करीब 30 से 35 छात्र शामिल हुए और कार्यक्रम का उद्देश्य केवल 2020 की हिंसा की बरसी को याद करना बताया गया. हालांकि जेएनयू प्रशासन का कहना है कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद कार्यक्रम का स्वर बदल गया और कुछ छात्रों ने कथित तौर पर आपत्तिजनक व उकसाने वाले नारे लगाए.

Advertisement

इन नारों का वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक रूप से गरमा गया. भारतीय जनता पार्टी ने इन नारों का वीडियो सार्वजनिक किया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया. वीडियो में नारे किसी विचारधारा के बजाय सीधे तौर पर व्यक्तियों के खिलाफ नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement