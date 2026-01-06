Delhi: जनकपुरी में गो-तस्करी के शक में युवकों को घेर कर पीटा, कार में की तोड़फोड़, Video

पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गो-तस्करी के शक में भीड़ द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. कार में सवार दो युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई और उनकी कार को लाठी डंडों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह घटना 6 जनवरी 2026 की सुबह की बताई जा रही है. पुलिस को PCR कॉल के जरिए सूचना मिली कि A-1 जनकपुरी स्कूल के सामने कुछ लोगों ने गो-तस्करी के शक में दो युवकों को घेर लिया है. सूचना मिलते ही जनकपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को सड़क किनारे एक I-10 कार क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी मिली.

कार में सवार दो युवकों के साथ मारपीट

मौके पर मौजूद कॉलर निर्मल ने पुलिस को बताया कि उसने 3 से 4 लोगों को दो युवकों को गो-तस्कर समझकर बेरहमी से पीटते और उनकी कार में तोड़फोड़ करते देखा. जांच में सामने आया कि घायल युवकों की पहचान अमान और मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है. दोनों गाजीपुर स्लॉटर हाउस से भैंस का मांस लेकर रोजाना सप्लाई करते हैं. यह मांस ख्याला इलाके की दो दुकानों और बिंदापुर की एक दुकान में सप्लाई किया जाता है.

पीड़ित युवकों ने पुलिस को MCD स्लॉटर हाउस की 6 जनवरी 2026 की रसीद भी दिखाई है. इस रसीद में एक भैंस का उल्लेख है और यह नबील के नाम पर जारी की गई है, जो अमान का भाई बताया जा रहा है. बताया गया कि मांस की सप्लाई कर दोनों युवक घर लौट रहे थे, तभी विशाल और गोपाल नाम के दो लोगों ने उन्हें गो-तस्कर समझ लिया. इसी को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई. इसके बाद और लोग मौके पर जुट गए और दोनों युवकों की पिटाई कर दी गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घायल युवकों को इलाज के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया. पुलिस तरुण सोलंकी, निरंजन पाठक, लोकेश और आशु समेत अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पुलिस जांच जारी है.

रिपोर्टर- मनोरंजन कुमार