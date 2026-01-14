दिल्ली में ईरान दूतावास के बाहर ईरानी नागरिकों का प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ को हटाया

भारत में रह रहे ईरानी नागरिकों ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के बाहर मौजूदा ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने ईरान में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाई. प्रदर्शन में शामिल लोग ईरानी किंगडम के झंडे लहराते नजर आए और ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी की तस्वीरें हाथों में लेकर लोकतांत्रिक बदलाव की मांग की.

प्रदर्शन में शामिल दिल्ली में रह रहे ईरानी नागरिक डॉ. मोहम्मद ने कहा कि ईरान के हालात बेहद गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि ईरान में लोग आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन शासन बल प्रयोग कर रहा है. गिरफ्तारी और डर का माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ईरानी लोग शासन में बदलाव चाहते हैं ताकि वे खुद अपने भविष्य का फैसला कर सकें.

दिल्ली में ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन

डॉ. मोहम्मद ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान में लगभग पूरी तरह से संचार व्यवस्था ठप कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछले पांच दिनों से इंटरनेट बंद है और वे अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें यह तक पता नहीं चल पा रहा कि उनके अपने सुरक्षित हैं या नहीं.

भारत में रह रहीं एक अन्य ईरानी महिला नोशिन ने कहा कि यह प्रदर्शन उन लोगों की आवाज बनने के लिए है, जो ईरान में बोल नहीं सकते. उन्होंने कहा कि ईरान में लोग खुलकर अपनी बात रखने में असमर्थ हैं, इसलिए दुनिया तक उनकी आवाज पहुंचाना जरूरी है.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया

इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया. पुलिस ने बताया कि दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों से इलाका खाली करने को कहा, जिसके बाद सभी लोग शांतिपूर्वक वहां से चले गए. इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही किसी तरह की हिंसा की सूचना मिली.

