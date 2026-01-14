scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में ईरान दूतावास के बाहर ईरानी नागरिकों का प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ को हटाया

दिल्ली में ईरान दूतावास के बाहर भारत में रह रहे ईरानी नागरिकों ने शासन विरोधी प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक बदलाव की मांग की और ईरान में दमन और इंटरनेट बंद होने का आरोप लगाया. दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर भीड़ को शांतिपूर्वक हटाया.

Advertisement
X
दिल्ली में ईरानी नागरिकों का प्रदर्शन (Photo: Shivani Sharma/ITG)
दिल्ली में ईरानी नागरिकों का प्रदर्शन (Photo: Shivani Sharma/ITG)

भारत में रह रहे ईरानी नागरिकों ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के बाहर मौजूदा ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने ईरान में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाई. प्रदर्शन में शामिल लोग ईरानी किंगडम के झंडे लहराते नजर आए और ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी की तस्वीरें हाथों में लेकर लोकतांत्रिक बदलाव की मांग की.

प्रदर्शन में शामिल दिल्ली में रह रहे ईरानी नागरिक डॉ. मोहम्मद ने कहा कि ईरान के हालात बेहद गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि ईरान में लोग आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन शासन बल प्रयोग कर रहा है. गिरफ्तारी और डर का माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ईरानी लोग शासन में बदलाव चाहते हैं ताकि वे खुद अपने भविष्य का फैसला कर सकें.

दिल्ली में ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन

सम्बंधित ख़बरें

iran news protest
ईरान गरजा, ट्रंप को बताया पहला किलर, दूसरे नंबर पर नेतन्याहू... मुल्क में अबतक 2500 मौतें
US Conduct Airstrikes in Iran
अमेरिका ईरान में एयरस्ट्राइक करेगा, ग्राउंड ऑपरेशन या होगी पहलवी की एंट्री? क्या मदद भेज रहे ट्रंप
Irfan Sultani may be executed for violent protests in Iran
ईरान विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की सजा, इरफान सुलतानी को होगी फांसी?
ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम, देखें US टॉप-10
Iran political prisoners
कौन हैं वो 8 लोग जिन्हें ईरान की जेल से आजाद कराना चाहते हैं ट्रंप! दे दी बड़ी धमकी

डॉ. मोहम्मद ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान में लगभग पूरी तरह से संचार व्यवस्था ठप कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछले पांच दिनों से इंटरनेट बंद है और वे अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें यह तक पता नहीं चल पा रहा कि उनके अपने सुरक्षित हैं या नहीं.

भारत में रह रहीं एक अन्य ईरानी महिला नोशिन ने कहा कि यह प्रदर्शन उन लोगों की आवाज बनने के लिए है, जो ईरान में बोल नहीं सकते. उन्होंने कहा कि ईरान में लोग खुलकर अपनी बात रखने में असमर्थ हैं, इसलिए दुनिया तक उनकी आवाज पहुंचाना जरूरी है.

Advertisement

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया

इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया. पुलिस ने बताया कि दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों से इलाका खाली करने को कहा, जिसके बाद सभी लोग शांतिपूर्वक वहां से चले गए. इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही किसी तरह की हिंसा की सूचना मिली.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement