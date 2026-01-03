scorecardresearch
 
इंटरनेशनल नंबर, रंगदारी और फायरिंग... दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर को विदेश में बैठे गैंगस्टर ने दी थी धमकी

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर हुई फायरिंग के मामले में चौंकाने वाला एंगल सामने आया है. जांच में पता चला है कि कारोबारी को एक इंटरनेशनल नंबर से लगातार रंगदारी और जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, जो विदेश में बैठे एक कुख्यात गैंगस्टर के नाम पर दी गई थीं. धमकियों के बाद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर फायरिंग. (Photo: Representational)
दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर फायरिंग. (Photo: Representational)

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस समय दहशत फैल गई, जब सेक्टर-24 में एक प्रॉपर्टी डीलर की कार पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. पुलिस का कहना है कि इस वारदात में 20 से ज्यादा राउंड फायर किए गए. गनीमत रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ.

एजेंसी के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम करीब 5:23 बजे की है. बेगमपुर थाना क्षेत्र में एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि सेक्टर-24 में उसकी खड़ी कार पर तीन लोगों ने बाइक से आकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि नीले रंग की कार के सामने के शीशे पर कई गोलियों के निशान थे. इसके अलावा सड़क पर बड़ी संख्या में खाली कारतूस भी पड़े मिले, जिससे साफ होता है कि हमलावरों ने काफी देर तक फायरिंग की. इस दौरान पुलिस ने कार और घटनास्थल की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: बिजनौर में झूठी फायरिंग की साजिश का खुलासा, भाई को गोली मारकर दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा, ऐसे खुली पोल

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पीड़ित एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर है. उसने बताया कि उसे 26 से 29 दिसंबर के बीच एक इंटरनेशनल नंबर से वॉट्सऐप कॉल और वॉयस मैसेज मिले थे. कॉल करने वाले ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताते हुए मोटी रकम की डिमांड की थी. यह धमकियां विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर के नाम पर दी गई थीं.

प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि उसने डर की वजह से पहले पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. अब फायरिंग की इस घटना के बाद उसने पूरी जानकारी पुलिस को दी है.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ बाइक सवार हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

