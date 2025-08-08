scorecardresearch
 

नेपाल में पकड़ा गया भारत का मोस्ट वांटेड हथियार सप्लायर 'सलीम पिस्टल', ISI और D कंपनी से कनेक्शन

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल में भारत के सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को दबोच लिया है. पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार मंगवाकर देशभर के गैंगस्टरों को सप्लाई करने वाला यह आरोपी मूसेवाला हत्याकांड और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी संदिग्ध रहा है. ISI और D कंपनी से उसके कनेक्शन के पुख्ता सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं.

सलीम पिस्टल नेपाल में गिरफ्तार (Photo: ITG)
नेपाल में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान भारत के सबसे कुख्यात आर्म्स सप्लायर शेख सलीम उर्फ़ सलीम पिस्टल को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की. यह वही सलीम पिस्टल है, जिसने भारत में पहली बार गैंगस्टरों को जिगाना पिस्टल की सप्लाई कराई थी.

ISI और D कंपनी से रिश्ते

पुलिस के मुताबिक, सलीम पिस्टल पिछले कई सालों से पाकिस्तान से उच्च क्वालिटी के हथियार भारत में मंगवाकर लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा और कई अन्य गैंगस्टरों को सप्लाई करता रहा है. वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की D कंपनी से भी जुड़ा हुआ है. एजेंसियों को उसके पाकिस्तान से सीधा संपर्क होने के पुख्ता सबूत मिले हैं.

सलीम पिस्टल का नाम कई बड़े अपराधों में आ चुका है, जिनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस शामिल हैं. वह मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी का गुरु भी बताया जाता है.

आपराधिक बैकग्राउंड

दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला शेख सलीम का जन्म 1972 में हुआ. आर्थिक तंगी के कारण उसने आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और निजी कार चलाने लगा. गलत संगत में पड़कर उसने वाहन चोरी से अपराध की दुनिया में कदम रखा. 2000 में वह पहली बार वाहन चोरी के मामले में पकड़ा गया. इसके बाद वह हथियारबंद डकैती और करोड़ों की लूट के मामलों में भी गिरफ्तार हुआ.

2018 में दिल्ली में गिरफ्तार होने के बाद सलीम विदेश भाग गया और वहीं से हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क संभालने लगा. पुलिस को इनपुट मिला कि वह नेपाल में छिपा हुआ है, जिसके बाद एजेंसियों ने उसे लोकेट कर दबोच लिया.

नेटवर्क और सप्लाई चेन का भी खुलासा ?

सलीम पिस्टल का नेटवर्क भारत के कई राज्यों तक फैला हुआ है. वह पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर नेपाल और अन्य सीमावर्ती इलाकों के जरिए भारत में सप्लाई करता था. उसकी सप्लाई लिस्ट में पिस्टल, कार्बाइन और अन्य अत्याधुनिक हथियार शामिल थे. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और पाकिस्तान कनेक्शन की पूरी जानकारी सामने लाई जा सके.
 

TOPICS:

