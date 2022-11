नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनेगा गेमिंग जोन, मॉल जैसी सुविधा का उठा पाएंगे लुत्फ!

Gaming Zone: ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर समय काटना भारी पड़ जाता है. ऐसे में अब रेलवे स्टेशन पर गेम जोन बनाने की प्लानिंग है. राष्ट्रीय राजधानी के जिन स्टेशनों पर गेमिंग जोन की सुविधा मिलेगी उनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार, निजामुद्दीन, सराय रोहल्ला स्टेशन शामिल किए जाएंगे.

Delhi railway station likely to get gaming zone