दिल्ली-NCR में किसानों के बंद से इन इलाकों में हो सकती है दिक्कत

नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है. सुबह 6 बजे से इस भारत बंद का असर दिखने लगा है. दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़क गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह बंद है. इस भारत बंद में प्रमुख व्यापारिक संगठन शामिल नहीं हैं, इस वजह से बाजारों पर कम असर दिखाई पड़ रहा है.

किसान आंदोलन के चार महीने पूरे होने पर बुलाए गए भारत बंद का असर सड़कों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है. किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि जिन रास्तों को पिछले दिनों खोल दिया गया था, शुक्रवार को उन्हें भी एक बार फिर से बंद किया जाएगा. इस वजह से आज एक बार फिर एनएच-24 के रास्ते दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता बंद है.

इसके अलावा सिंघु और टिकरी बॉर्डर पहले से ही बंद है. साथ ही किसान बदरपुर और गुरुग्राम की तरफ से दिल्ली और हरियाणा की तरफ आने-जाने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक को रोक सकते हैं. कालिंदी कुंज की तरफ से भी ट्रैफिक का रूट बंद हो सकता है. हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किसान संगठन पहले ही कर चुके हैं.

Traffic Alert



Traffic movement is closed on Ghazipur Border NH-24 (Both carriageway), Kindly avoid the stretch



