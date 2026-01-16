scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैंक वालों से झूठ बोलकर ठगों के भेजे 6.9 करोड़, 9 दिन डिजिटल अरेस्ट रही महिला की कहानी

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 69 वर्षीय मीनाक्षी आहुजा को साइबर ठगों ने नौ दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ के डर में रखा और 6.9 करोड़ रुपये की ठगी की. ठगों ने उन्हें धमकाया, किसी से संपर्क न करने को कहा और तीन RTGS ट्रांजेक्शन कराए. ठगी तब उजागर हुई जब ठगों ने सम्पर्क तोड़ दिया. FIR दर्ज कर बैंक खातों की जांच शुरू की गई है.

Advertisement
X
डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगे 6.9 करोड़ (Photo: representational image)
डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगे 6.9 करोड़ (Photo: representational image)

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक 69 वर्षीय व्यवसायी महिला मीनाक्षी आहुजा को साइबर ठगों ने नौ दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ के डर में रखा और 6.9 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. पुलिस के अनुसार, मीनाक्षी फर्नीचर व्यवसाय चलाती हैं और उनके पति की चार साल पहले मृत्यु हो चुकी है. उनकी एक बेटी गुरुग्राम में और बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है.

'आपके नाम पर एक सिम कार्ड...'

पुलिस ने बताया कि 5 जनवरी से 13 जनवरी तक ठगों ने उन्हें लगातार डिजिटल निगरानी में रखा और खुद को कानून प्रवर्तन या जांच अधिकारी बताकर धमकाया. ठगों ने दावा किया कि उनके नाम पर एक सिम कार्ड खरीदा गया है और उसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा है. बाद में उन्हें बताया गया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी मामलों की जांच में हैं और अगर सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Digital Arrest Scam discloser in Delhi
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.19 करोड़ की ठगी, दिल्ली में इंटर-स्टेट साइबर गैंग का पर्दाफाश
Digital Arrest
डिजिटल अरेस्ट: न पुलिस, न वारंट... फिर भी 'कैद' हो रहे हजारों लोग! जानें कैसे साजिश रचते हैं ठग
बुजुर्ग दंपति ने बताई ठगी की पूरी कहानी. (Photo: Screengrab)
बुजुर्ग दंपति थाने पहुंचे, साइबर ठगों ने दिल्ली पुलिस के SHO को भी धमका दिया
दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट के जॉब एक्सचेंज में साल 2024 में बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रजिस्ट्रेशन. (Photo: Pexels)
दिल्ली जॉब एक्सचेंज में 1400 पोस्ट ग्रेजुएट्स-5 PHD होल्डर्स ने भी किया अप्लाई, देखें डेटा
North India faces severe cold waves and dense fog. Fresh snowfall is also expected in the mountains. (Photo: AP)
अभी और सताएगी सर्दी, IMD ने जारी किया कोल्ड वेव का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम

अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए 6.9 करोड़ 

भीषण मानसिक दबाव में मीनाक्षी को किसी से संपर्क न करने और ठगों के निर्देशों का पालन करने को मजबूर किया गया. इस दौरान उन्हें कुल 6.9 करोड़ रुपये तीन अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने को कहा गया. 9 जनवरी को पहली बार 4 करोड़ रुपये और 12 जनवरी को 1.6 करोड़ तथा 1.3 करोड़ रुपये के दो और RTGS ट्रांजेक्शन कराए गए. ठगों ने यहां तक कहा कि वह स्वयं बैंक जाएं और ट्रांजेक्शन पूरा करें.

Advertisement

डर से बैंक वालों से भी कहा झूठ

पहली बड़ी राशि ट्रांसफर होने के बाद बैंक अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने महिला से वैरिफाई किया. डर के कारण मीनाक्षी ने कहा कि पैसे बेटी की प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं. लगातार धमकी और डर के कारण महिला मदद नहीं मांग सकीं.

ठगी तब उजागर हुई जब ठगों ने सम्पर्क तोड़ दिया. 14 जनवरी को FIR दर्ज की गई और संबंधित बैंक खातों की जांच शुरू कर दी गई. यह दिल्ली में केवल एक सप्ताह में दूसरी बड़ी ‘डिजिटल अरेस्ट’ ठगी है. पहले एक बुजुर्ग NRI दंपति को 14 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया था. पुलिस ने बताया कि 2025 में दिल्ली में साइबर फ्रॉड में 1,250 करोड़ रुपये की ठगी हुई, जबकि 2024 में यह 1,100 करोड़ रुपये थी. रिकवरी दर बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement