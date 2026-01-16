scorecardresearch
 
ED की बड़ी कार्रवाई, अल फला यूनिवर्सिटी और जवाद सिद्दीकी से जुड़ी 140 करोड़ की संपत्ति अटैच

प्रवर्तन निदेशालय ने अल फला से जुड़ी करीब 140 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. इसमें 54 एकड़ जमीन और उस पर बने 20 भवन शामिल हैं, जहां अल फला यूनिवर्सिटी स्थित है. ईडी ने इस मामले में जवाद सिद्दीकी और अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है.

अल फला यूनिवर्सिटी पर ED की बड़ी कार्रवाई (Photo-ITG)

प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अल फला से जुड़ी करीब 140 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच कर लिया है. ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्ति में 54 एकड़ जमीन और उस पर बने 20 भवन शामिल हैं. यही वह परिसर है जहां अल फला यूनिवर्सिटी का संचालन किया जा रहा है.

ईडी के अनुसार यह कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है. एजेंसी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. चार्जशीट में जवाद सिद्दीकी और अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट को आरोपी बनाया गया है. जवाद सिद्दीकी अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन बताए जा रहे हैं.

अल फला यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई 

अल फला यूनिवर्सिटी इससे पहले भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुकी है. बताया गया है कि रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की जांच के दौरान इस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था. इसी जांच के तहत ईडी ने मामले की पड़ताल शुरू की और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई.

ईडी की जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन और भवनों की कीमत करीब 140 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके बाद एजेंसी ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की.

जमीन और भवनों की कीमत करीब 140 करोड़ रुपये

फिलहाल इस मामले में ईडी की जांच जारी है. एजेंसी की ओर से यह साफ किया गया है कि जांच के दायरे में आए सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है. अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ी यह कार्रवाई अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

