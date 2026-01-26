दिल्ली के होटल में चाकूबाजी, युवक-युवती की हालत गंभीर

देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके उस्मानपुर में एक होटल के भीतर चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए. यह वारदात 24 जनवरी की रात करीब 8 बजकर 15 मिनट पर हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और होटल परिसर का मुआयना किया. वहां 23 साल के युवक और 21 साल की युवती घायल अवस्था में मिले. दोनों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने होटल के कमरे और आसपास के इलाके की बारीकी से जांच की और कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हमला होटल परिसर के भीतर ही हुआ, हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि विवाद किस वजह से शुरू हुआ और हमले की असली वजह क्या थी.

Advertisement

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. जांच अधिकारी अब होटल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था और हमलावर कौन था.

होटल के कमरे में हुआ हमला

इसके साथ ही होटल स्टाफ, रिसेप्शन कर्मियों और उस वक्त मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों पीड़ित होटल में क्यों आए थे और उनके बीच आपसी संबंध क्या था.

घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

---- समाप्त ----