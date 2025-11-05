scorecardresearch
 

लड़की की जलकर मौत, कुछ दूर पर फंदे से लटका मिला युवक, तार जोड़ने में जुटी पुलिस

दिल्ली के रंहोला इलाके में मंगलवार को 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई, जबकि थोड़ी दूरी पर एक युवक का शव फंदे से लटका मिला. दोनों घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि किशोरी ने परिजनों से विवाद के बाद खुद को आग लगा ली थी.

लड़की की जलकर मौत, कुछ दूर पर फंदे से लटका मिला युवक (Photo: AI Image)
दिल्ली के बाहरी इलाके रंहोला में मंगलवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने सनसनी फैला दी. एक 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई, जबकि कुछ दूरी पर एक युवक का शव फंदे से लटका मिला. पुलिस को शक है कि युवक ने आत्महत्या की है. दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंधों की जांच की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, किशोरी के परिवार में मंगलवार दोपहर झगड़ा हुआ था. झगड़े के बाद लड़की ने गुस्से में आकर खुद को आग लगा ली. परिवार के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. उसी समय, उसके घर से कुछ गलियों की दूरी पर एक युवक का शव उसके मकान में फंदे से लटका मिला. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

जांच के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने यह अटकल लगाई कि लड़की और युवक एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच किसी तरह के संबंध की बात सत्य नहीं है और जांच में फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'लड़की ने परिवार के झगड़े के बाद आत्मदाह किया था. वहीं युवक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है. दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रत्यक्ष संबंध सामने नहीं आया है.' क्राइम टीम ने दोनों घटनास्थलों की जांच की है और फॉरेंसिक सबूत जुटाए हैं. परिवार और पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच जारी है. इन घटनाओं से इलाके में भय और चर्चा का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने और जांच में सहयोग करने की अपील की है.

---- समाप्त ----
