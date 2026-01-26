scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में बदमाशों का आतंक, पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीनकर की फायरिंग

दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में गश्त के दौरान हेड कॉन्स्टेबल पर दो बदमाशों ने हमला कर उसकी सरकारी पिस्टल छीन ली और गोली चला दी. हालांकि पुलिसकर्मी की सतर्कता से उसकी जान बच गई. आरोपी हथियार लेकर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.

Advertisement
X
दिल्ली में दो जगहों पर फायरिंग कर दहशत फैला दी गई (फोटो-ITG)
दिल्ली में दो जगहों पर फायरिंग कर दहशत फैला दी गई (फोटो-ITG)

देश की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है. यहां गश्त पर तैनात एक हेड कॉन्स्टेबल पर दो बदमाशों ने हमला कर दिया और उसकी सरकारी पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि पुलिसकर्मी की सूझबूझ से उसकी जान बच गई, लेकिन आरोपी हथियार लेकर फरार होने में कामयाब रहे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 22 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी. पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है. सफदरजंग एन्क्लेव थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार इलाके में यूनिफॉर्म में रूटीन पेट्रोलिंग पर थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें सूचना दी कि पास की झाड़ियों में दो युवक नशा कर रहे हैं.

हाथापाई के दौरान छीनी गई सरकारी पिस्टल

सम्बंधित ख़बरें

People from the general category protesting against the new rules of the University Grants Commission in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh
सवर्णों को फंसाने की टूलकिट है Equity कमेटी? जानें UGC के नए नियमों पर क्यों हो रहा बवाल
knife
दिल्ली के होटल में चाकूबाजी, युवक-युवती की हालत गंभीर
दिल्ली: मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना, IMD का येलो अलर्ट
A snow-clad Jammu and Kashmir as a Western Disturbance approaches the region. (Photo: PTI)
10 घंटे की जाम, 15 KM तक गाड़ियों की लाइनें... कुल्लू-मनाली हर जगह बर्फ देखने गए टूरिस्टों की हालत खराब
इंडिया और ईयू के संबंधों में बड़े बदलाव की उम्मीदें हैं.
'सफल भारत दुनिया को समृद्ध बनाता है', ऐतिहासिक व्यापार समझौते से पहले बोलीं EU चीफ

सूचना मिलते ही राजकुमार मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों से पूछताछ शुरू की. पूछताछ से नाराज होकर दोनों युवकों ने हेड कॉन्स्टेबल से बदसलूकी शुरू कर दी और देखते ही देखते उनके साथ हाथापाई करने लगे. इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उनकी कमर में लगी सरकारी पिस्टल छीन ली.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पिस्टल छीनने के बाद एक आरोपी ने हेड कॉन्स्टेबल पर गोली चला दी. हालांकि, राजकुमार ने साहस दिखाते हुए आरोपी का हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली दिशा बदलकर निकल गई और उनकी जान बच गई. गोली चलाने के बाद दोनों आरोपी उन्हें धमकी देते हुए हथियार के साथ मौके से फरार हो गए.

Advertisement

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश तेज

बताया जा रहा है कि फरार होने के दौरान एक आरोपी पैदल भागा, जबकि दूसरे आरोपी ने रास्ते में एक बाइक सवार को पिस्टल दिखाकर रोका और उसे जबरन बाइक चलाने के लिए मजबूर किया. आरोपी उसे हौज खास की ओर लेकर चला गया और रास्ते में फरार हो गया.

घटना के बाद घायल हेड कॉन्स्टेबल ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर सफदरजंग एन्क्लेव थाने में केस दर्ज कर लिया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement