दिल्ली में बदमाशों का आतंक, पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीनकर की फायरिंग

देश की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है. यहां गश्त पर तैनात एक हेड कॉन्स्टेबल पर दो बदमाशों ने हमला कर दिया और उसकी सरकारी पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि पुलिसकर्मी की सूझबूझ से उसकी जान बच गई, लेकिन आरोपी हथियार लेकर फरार होने में कामयाब रहे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 22 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी. पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है. सफदरजंग एन्क्लेव थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार इलाके में यूनिफॉर्म में रूटीन पेट्रोलिंग पर थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें सूचना दी कि पास की झाड़ियों में दो युवक नशा कर रहे हैं.

हाथापाई के दौरान छीनी गई सरकारी पिस्टल

सूचना मिलते ही राजकुमार मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों से पूछताछ शुरू की. पूछताछ से नाराज होकर दोनों युवकों ने हेड कॉन्स्टेबल से बदसलूकी शुरू कर दी और देखते ही देखते उनके साथ हाथापाई करने लगे. इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उनकी कमर में लगी सरकारी पिस्टल छीन ली.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पिस्टल छीनने के बाद एक आरोपी ने हेड कॉन्स्टेबल पर गोली चला दी. हालांकि, राजकुमार ने साहस दिखाते हुए आरोपी का हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली दिशा बदलकर निकल गई और उनकी जान बच गई. गोली चलाने के बाद दोनों आरोपी उन्हें धमकी देते हुए हथियार के साथ मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश तेज

बताया जा रहा है कि फरार होने के दौरान एक आरोपी पैदल भागा, जबकि दूसरे आरोपी ने रास्ते में एक बाइक सवार को पिस्टल दिखाकर रोका और उसे जबरन बाइक चलाने के लिए मजबूर किया. आरोपी उसे हौज खास की ओर लेकर चला गया और रास्ते में फरार हो गया.

घटना के बाद घायल हेड कॉन्स्टेबल ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर सफदरजंग एन्क्लेव थाने में केस दर्ज कर लिया है.

