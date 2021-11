Delhi Pollution: दिल्ली में अब भी जहरीली बनी हुई है हवा, जानिए क्या है आज का AQI लेवल

Delhi Pollution Updates: दिल्ली-एनसीआर पर पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन की मार पड़ रही है. हालांकि, दिन बीतने के साथ ही हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब भी राजधानी की हवा प्रदूषित बनी हुई है. दिल्ली का शुक्रवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ओवरऑल 332 दर्ज किया गया, जो बीते दिन से बेहतर था. हालांकि, अब भी यह 'बहुत खराब' कैटेगरी में ही बना हुआ है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह एक्यूआई 332 रहा, जोकि बहुत खराब है. इससे एक दिन पहले SAFAR ने आंकड़े जारी किए थे, जिसके अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 362 दर्ज किया गया था. यानी 24 घंटे में दिल्ली की हवा थोड़ी बेहतर जरूर हुई है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन में है. सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों चली सुनवाई के दौरान सरकार को कई बार फटकार सुनने को मिली. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कई कदम उठाए गए. प्रदूषण की वजह से स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया गया. इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि, रक्षा और परिवहन संबंधी कार्यों में इससे छूट मिली हुई है. दिल्ली के 11 कोयला आधारित बिजली संयत्रों में से सिर्फ पांच को ही संचालित करने की छूट दी गई है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) presently at 332 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India