Delhi Pollution: दिल्ली में कब सुधरेगी हवा? राजधानी में आज भी घुट रहा दम, एयर क्वालिटी 'बहुत खराब'

Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी (Delhi AQI) लगातार पिछले कई दिनों से 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी हुई है. गुरुवार सुबह पांचवें दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 'बहुत खराब' ही दर्ज किया गया. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह लगभग साढ़े छह बजे 362 दर्ज किया गया.

इससे पहले बुधवार को एयर क्वालिटी में कुछ सुधार देखा गया था. हालांकि, आज कल की तुलना में भी सुधार आया है. बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 पर था. वहीं, मंगलवार को यह 403 पर था. बता दें कि 375 एक्यूआई भी 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है, जबकि 400 से ऊपर का एक्यूआई 'गंभीर' कैटेगरी में दर्ज किया जाता है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया गया है. नोएडा और मुजफ्फरनगर में भी इस आदेश को लागू किया गया है. गुरुग्राम सहित एनसीआर में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक रखने के आदेश सुना दिए गए हैं. इसके अलावा, निर्माण कार्य पर भी 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है लेकिन परिवहन और रक्षा संबंधी परियोजनाओं को इससे छूट मिली है. दिल्ली के 11 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से केवल पांच को ही संचालित करने की अनुमति दी गई है. दिवाली के त्योहार के बाद से ही दिल्ली में जहरीली धुंध छाई हुई है.

Delhi continues to witness 'very poor' air quality with overall Air Quality Index (AQI) standing at 362 (at 06:33am): System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR)