scorecardresearch
 

Feedback

कई दिनों से गायब थी मानसिक रूप से कमजोर महिला, परिजनों से मिलते ही फूट-फूट कर रोने लगी

दिल्ली पुलिस ने एक महिला को उसके परिजनों से मिलवा दिया है. महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह दिव्यांग भी है. पुलिस को महिला सीमापुरी इलाके में मिली थी.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस ने महिला को परिजनों से मिलवाया. (Photo: AI-generated)
दिल्ली पुलिस ने महिला को परिजनों से मिलवाया. (Photo: AI-generated)

दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश की एक 21 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग महिला को उसके परिवार से मिलाया. महिला पिछले महीने शाहदरा में गर्भवती अवस्था में लावारिस मिली थी. महिला कई दिनों से गायब थी और 37 दिनों पहले पुलिस को मिली थी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

1 सितंबर को सीमापुरी इलाके में मिली थी महिला

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सितंबर की शुरुआत से मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) में इलाज करा रही महिला को 7 अक्टूबर को उसके परिवार को सौंप दिया गया. 1 सितंबर को सीमापुरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई थी. जिसमें एक लावारिस गर्भवती महिला को इलाके में घूमते हुए देखा गया. 

सम्बंधित ख़बरें

भारत से गायब महिला 20 साल बाद पाकिस्तान में मिली
धोखे की शिकार भारतीय महिला 20 साल बाद पाकिस्तान में मिली 
Represntative image
कोरोना टेस्ट के बहाने दोस्त के साथ गायब महिला वापस लौटी 
जहरीली हवा अब जोड़ों के दर्द का कारण भी बन रही है (File Photo: PTI)
दिल्ली की हवा फेफड़ों के साथ-साथ जोड़ों को भी पहुंचा रही नुकसान, प्रदूषण अब गठिया का बन रहा है कारण 
सस्ते नहीं लग्जरी घर... कैसे नोएडा NCR के हाउसिंग मार्केट का नक्शा बदल रहा है 
IND vs WI 2nd Test
कमजोर WI को धोने उतरेगी टीम इंड‍िया, कैसा रहेगा द‍िल्ली की प‍िच-मौसम का म‍िजाज? 

यह भी पढ़ें: 17 दिन से गायब महिला का मिला कंकाल, पत्नी-बेटे की मौत का जिम्मेदार मानकर पहचान के शख्स ने की थी हत्या

शाहदरा के पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि उसे मेडिकल जांच के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और बाद में एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया. जिसने उसे मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और देखभाल के लिए आईएचबीएएस में भर्ती कराने का आदेश दिया. 

Advertisement

आईएचबीएएस में भर्ती होने के बाद उसके परिवार का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई गई. हेड कांस्टेबल अंकुश को मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव रानीखेड़ा भेजा गया. लेकिन पुलिस को शुरुआत में महिला के परिवार के बारे में कोई सुराग नहीं मिला.

पुलिस ने ऐसे लगाया महिला के परिजनों का पता

अधिकारी ने बताया कि उसके परिवार का पता लगाने में मदद के लिए उसके विवरण और तस्वीर को दो अखबारों में प्रकाशित किया गया था. डीसीपी ने बताया कि आईएचबीएएस में रहने के दौरान महिला ने 7 सितंबर को एक समय से पहले जन्मी बच्ची को जन्म दिया. जिसकी एसडीएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

महिला को उसके परिवार से मिलाने के प्रयासों में हेड कांस्टेबल अंकुश और कांस्टेबल राज सहित सीमापुरी की पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश का फिर से दौरा किया. इस बार बागेश्वर धाम क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने महिला की पहचान की. डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने महिला के पोस्टर लगाए और आखिरकार उसके परिवार के सदस्यों का पता लगा लिया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों में मिलते ही महिला रोने लगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement