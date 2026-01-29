scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहन की लाश ले जाओ', रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले पति ने कमांडो पत्नी की कैसे की हत्या, पूरी कहानी

दिल्ली में महिला पुलिस कमांडो काजल की हत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है. परिजनों के अनुसार, दहेज की मांग को लेकर पति अंकुर ने उसकी हत्या कर दी. काजल चार महीने की गर्भवती थी. फोरेंसिक जांच में डंबल और चौखट पर खून के निशान मिले हैं. आरोपी पति ने ही पत्नी के भाई को उसकी हत्या करने की जानकारी दी. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

Advertisement
X
पति ही निकला महिला कमांडो का कातिल (Photo: Screengrab)
पति ही निकला महिला कमांडो का कातिल (Photo: Screengrab)

देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला पुलिस कमांडो की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. दिल्ली पुलिस में स्कॉट कमांडो के पद पर तैनात काजल की मौत के पीछे उसका पति अंकुर ही मुख्य आरोपी है. परिजनों का आरोप है कि अंकुर ने दहेज की मांग को लेकर काजल की बेरहमी से हत्या की. काजल चार महीने की गर्भवती थी, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है.

लव मैरिज से लेकर हत्या तक कैसे पहुंचा मामला

रिपोर्ट के अनुसार, काजल ने साल 2022 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात गन्नौर निवासी अंकुर से हुई. दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में यह रिश्ता प्रेम में बदल गया. दोनों ने परिजनों को मनाकर शादी कर ली. शादी से पहले साल 2023 में काजल का चयन दिल्ली पुलिस में स्कॉट कमांडो के रूप में हुआ, जबकि अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत था.

सम्बंधित ख़बरें

मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले शशि थरूर
'All is Good...', पार्टी के मंचों से नदारद शशि थरूर जब राहुल और खड़गे से मिले
Delhi School Bomb Threat: 4 Private Schools को धमकी
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु ने बीटेक ( मैथ्य और कंप्यूटिंग) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम में बदलाव किए हैं. (Photo: iiitb.ac.in)
JEE Advanced के अलावा अब JoSAA से भी हो रहा एडमिशन... जानिए ये क्या होता है?
दिल्ली की महिला कमांडो की हत्या. (File Photo: ITG)
लव मैरिज, दहेज का लालच और चार महीने की प्रेग्नेंसी… पति ने की महिला कमांडो की हत्या
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना ऑफिशियल ब्रोशर जारी कर दिया है. (Photo: ipu.admissions.nic.in)
IPU में एडमिशन का मौका, 24 नए पाठ्यक्रमों को किया एड, छात्रों को मिलेगा बेहतरीन मौका 

इस सनसनीखेज हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है. परिजनों का कहना है कि शादी के महज 15 दिन बाद ही अंकुर और उसके परिवार की ओर से दहेज की मांग शुरू हो गई. गाड़ी और पैसों को लेकर लगातार दबाव बनाया जाने लगा. 

Advertisement

काजल को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि काजल साल 2024 में दिल्ली आकर रहने लगी, लेकिन आरोप है कि अंकुर भी उसके साथ रहकर मारपीट और दहेज की मांग करता रहा जिससे दोनों के रिश्ते बगड़ते चले गए.

'बहन की लाश आकर ले जाओ'

इसके बाद 22 जनवरी को अंकुर ने काजल के भाई को फोन कर बताया कि उसने काजल की हत्या कर दी है और आकर शव ले जाए. इसके बाद परिजन दिल्ली पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. काजल के पिता राकेश ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के सिर पर लोहे के डंबल से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि काजल चार महीने की गर्भवती थी और इस घटना में मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की मौत हुई है.

commando

डंबल और घर की चौखट पर खून के निशान

जिस फ्लैट में हत्या की यह वारदात हुई वहां पुलिस फोरेंसिक जांच करवा रही है. जांच के दौरान घर की चौखट और डंबल पर खून के निशान मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि पहले डंबल से सिर पर वार किया गया और उसके बाद सिर को दरवाजे की चौखट पर मारा गया.

Advertisement

गंभीर चोटों के कारण काजल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पति अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. जिस बेटी पर पूरे गांव को गर्व था जब उसका शव तिरंगे में लिपटकर सोनीपत के गनौर में काजल के गांव पहुंचा तो कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement