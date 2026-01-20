scorecardresearch
 
'दाऊद' लिखी स्कॉर्पियो का आतंक... NH-48 पर स्टंटबाजी करने वाला दाऊद अंसारी दबोचा, दिल्ली पुलिस ने जब्त की गाड़ी

Delhi Police Action against Scorpio N: दिल्ली पुलिस ने NH-48 पर लापरवाही से स्कॉर्पियो-एन चलाने वाले दाऊद अंसारी को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पर जिग-जैग ड्राइविंग का वीडियो वायरल होने के बाद समयपुर बादली थाने में केस दर्ज किया गया.

जिग-जैग तरीके से स्कॉर्पियो चलाने वाला ओखला का युवक दबोचा.(Photo:Screengrab)
दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ जिला प्रशासन ने जीटीके (GTK) करनाल बाइपास रोड पर रैश ड्राइविंग करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने न सिर्फ  ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डाली.

यह घटना 18 जनवरी 2026 को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक  एक काले रंग की स्कॉर्पियो-एन  को NH-48 पर जिग-जैग तरीके से तेज रफ्तार में चलते हुए देखा गया, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और आम लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया.

गाड़ी में टिंटेड शीशे लगे थे और उस पर 'Dawood' लिखा हुआ था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को ट्रेस कर इंटरसेप्ट किया. जांच में चालक की पहचान दाऊद अंसारी  निवासी जाबिर नगर, ओखला, दिल्ली के रूप में हुई.

पुलिस ने बताया कि वाहन उसके पिता मुसाफिर अंसारी के नाम पर रजिस्ट्रेशन है. आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी जांच के बाद कब्जे में ले लिया गया.

वायरल वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर थाना समयपुर बादली में FIR भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया.

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि स्कॉर्पियो-एन वाहन को कानून के तहत इम्पाउंड कर दिया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

