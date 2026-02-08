scorecardresearch
 
दिल्ली: गीजर ब्लास्ट ने ली निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीन सैयद निजामी की जान, पत्नी गंभीर घायल

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में गीजर फटने से लगी आग में दरगाह के सज्जादनशीन मोहम्मद सैयद निजामी का निधन हो गया. इस हादसे में उनकी पत्नी घायल हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गीजर ब्लास्ट ने ली दरगाह के सज्जादनशीन सैयद निजामी की जान.(File Photo:ITG)
नई दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती इलाके में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. बाथरूम में लगे गीजर में ब्लास्ट होने के कारण घर में भीषण आग लग गई. इस हादसे की चपेट में आने से दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सज्जादनशीन मोहम्मद सैयद निजामी (50) की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी फिदा निजामी (45) गंभीर रूप से झुलस गई हैं.

शनिवार शाम 5 बजे को हजरत निजामुद्दीन इलाके के घर में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर फायर टीम और पुलिस टीम पहुंची थी और आग के चपेट में आए दो लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से एक की मौत हो गई है.  

घटना के संबंध में दक्षिण पूर्व जिले के एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे हजरत निजामुद्दीन बस्ती इलाके में एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. 

पुलिस टीम ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ब्लास्ट के कारण आग लगी है. घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया और घर में मौजूद सभी फैमिली मेंबर को रेस्क्यू किया गया. 

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 50 वर्षीय घर के मलिक मोहम्मद सैयद निजामी और उनकी पत्नी 45 वर्षीय फिदा निजामी बेसुध मिले. इसके बाद पुलिस ने उनको रेस्क्यू कर एंबुलेंस के जरिए मूलचंद अस्पताल पहुंचाया. जहां मोहम्मद सैयद निजामी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. वहीं फिदा निजामी का इलाज चल रहा है. पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है.

