Delhi Metro: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए टेंशन, DMRC ने ब्लू लाइन मेट्रो को लेकर दी ये बड़ी जानकारी

Blue Line Metro Update, DMRC, Delhi Metro: दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए अहम अपडेट है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोमवार सुबह नोएडा मेट्रो से जुड़ी बड़ी जानकारी मुहैया करवाई है. दरअसल, नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा सेक्टर 61 के बीच मेट्रो ट्रेन सेवा देरी से चल रही है.

डीएमआरसी ने मेट्रो के देरी से चलने की जानकारी ट्वीट करके दी है. डीएमआरसी ने ट्वीट किया, ''नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा सेक्टर 61 ब्लू लाइन अपडेट. नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा सेक्टर 61 के बीच की सेवाएं देरी से चल रही हैं. हालांकि, अन्य सभी लाइन पर सेवाएं नॉर्मल तरीके से चल रही हैं.''

वहीं, नोएडा मेट्रो की सेवाओं पर असर पड़ने के पीछे की वजह सामने आई है. दरअसल, दो स्टेशनों के बीच केबल चोरी हो गई, जिसकी वजह से ब्लू लाइन मेट्रो पर ट्रेन सेवाएं बाधित चल रहीं. इस बारे में लगातार जांच चल रही है. डीएमआरसी कुछ समय में आधिकारिक बयान जारी करेगा.

मालूम हो कि ब्लू लाइन मेट्रो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ती है. नोएडा इलेक्ट्रोनिक सिटी से द्वारका सेक्टर 21 के बीच कुल 50 मेट्रो स्टेशंस हैं, जिससे रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं. वहीं, यह यमुना बैंक से वैशाली तक भी जाती है, जिसके बीच में तकरीबन आठ मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं. डीएमआरसी की इस सेवा से नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लाखों लोगों को रोजाना मदद लंबी दूरी तय करने में मदद मिलती है.

Blue Line Update



Delay in services between Noida City Centre and Noida Sector 61.



Normal service on all other lines.