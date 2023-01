मारपीट, छीना छपटी और धक्का मुक्की... बदली MCD की परिभाषा! यूं जंग का मैदान बना मेयर चुनाव

दिल्ली का सिविक सेंटर....वो बिल्डिंग जहां पर राजधानी के विकास की रूप रेखा रखी जाती है, जहां पर दिल्ली को बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वो सब टूट गया, वो उम्मीदें टूट गईं. बीजेपी और आप के पार्षदों ने जिस प्रकार की तस्वीर पेश की है, उसे देख सिर्फ चिंता में डूबा जा सकता है, सिर्फ ये सोचने पर मजबूर हुआ जा सकता है कि क्या इन्हीं लोगों को वोट देकर दिल्ली की सेवा के लिए लाया गया था?

शुक्रवार को सिविक सेंटर में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई हैं, माइक तोड़े गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं, गुंडागर्दी का जो भी स्टैंडर्ड होता है, इन पार्षदों ने उसे पूरी शिद्दत से निभाया है. दिल्ली के पार्षदों की शर्मनाक करतूत को देखकर यही कहा जा रहा है कि MCD में एम का मतलब मारपीट है, C का मतलब-छीना झपटी है और डी का मतलब धक्का मुक्की होता है. जरा सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझ लेते हैं-

कब...कहां...क्या, जानिए सबकुछ

असल में नगर निगम की कार्यवाही में शुक्रवार को दिल्ली के मेयर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले पीठासीन अधिकारी को चुना गया और उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए बुलाया. इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. जैसी ही पीठासीन ने मनोनीत पार्षदों ने बुलाया, आप नेता मुकेश गोयल ने खड़े होकर इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा तो बीते 15 साल से होते हुए आया है, अब इसको बदलना होगा. उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. आप पार्षदों ने बेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर वो पीठासीन अधिकारी की मेज के सामने आकर नारेबाजी की. दरअसल दिल्ली में मेयर के चुनाव में हार-जीत बहुत ही कम अंतर से होनी है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जोड़तोड़ में जुटी हैं. मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर आप की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की साजिश रच रही है.

#WATCH | Delhi: BJP and AAP councillors clash with each other and raise slogans against each other ahead of Delhi Mayor polls at Civic Centre. pic.twitter.com/ETtvXq1vwM