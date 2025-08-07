scorecardresearch
 

Delhi: पत्नी ने गांव जाने से किया इनकार, तो पति ने सिर पर हथौड़ा मारकर उतारा मौत के घाट

दिल्ली के देवली इलाके में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का खौफनाक अंजाम सामने आया है. बिहार से दिल्ली आया प्रमोद झा अपनी पत्नी किरण को गांव ले जाना चाहता था. पत्नी ने मना किया तो पति ने हथौड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है

पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट (File Photo: ITG)
पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट (File Photo: ITG)

दिल्ली के नेब सराय थाना क्षेत्र के देवली इलाके में एक खौफनाक वारदात सामने आई है. बिहार से आया एक पति अपनी पत्नी को गांव ले जाना चाहता था. जब पत्नी ने मना किया तो पति ने हथौड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

मृतका की पहचान 50 वर्षीय किरण झा के रूप में हुई है. उनका पति प्रमोद झा उर्फ पप्पू कुछ दिन पहले ही 10 साल बाद दिल्ली आया था और देवली स्थित फ्लैट में अपनी पत्नी और बहू के साथ रुका था.  जानकारी के अनुसार रात को वह हथौड़ा लेकर आया और छुपाकर रख दिया. देर रात करीब 12 बजे के बाद उसने सोती हुई पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया.

पति ने की पत्नी की हत्या

घटना की जानकारी सुबह 3 बजे किरण की बहू कोमल को हुई, जब वह पानी भरने के लिए उठी. उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और खून फैला हुआ है. कोमल ने तुरंत पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

हत्या के बाद से आरोपी फरार

दामाद विनय ने बताया कि ससुर गांव ले जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन सास तैयार नहीं थीं. इसी बात से नाराज होकर उन्होंने हत्या कर दी. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

