दिल्ली में आज से मेट्रो भी बंद, जानें- सार्वजनिक वाहनों के लिए क्या है गाइडलाइन

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राजधानी में अब अगले सोमवार यानी 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार सख्ती बढ़ाई गई है और दिल्ली मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है, जबकि पिछले हफ्ते तक लॉकडाउन में ऐसा नहीं था. ऐसे में दिल्ली में अभी कौन-से सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, ये जानने के लिए पढ़ें...



दिल्ली में अप्रैल के आखिरी फेज़ में लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, जिसे बार-बार बढ़ाया गया है. शुरुआती लॉकडाउन में काफी पाबंदियां लगाई गई थीं, लेकिन सार्वजनिक वाहनों को इजाजत दी गई थी. इसमें दिल्ली मेट्रो भी शामिल थी. अभी तक लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो सुबह 8 से 10, शाम को 5 से 7 बजे तक चल रही थी, जबकि पीक ऑवर्स में 30 मिनट का गैप भी रहता था.

In the wake of revised guidelines issued today by the Govt. of NCT of Delhi, on extension of Curfew in Delhi for the containment of Covid-19, the Delhi Metro services on all its Lines shall also remain suspended for passenger/essential services from 10 May till 5:00 AM of 17 May. pic.twitter.com/NqrOA176Fb