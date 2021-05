‘वैक्सीन कम, लोग ज्यादा’, शहर-शहर वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही भीड़, नोएडा में बुलवानी पड़ी पुलिस

कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन का काम जारी है. पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कुछ हदतक कम हुई है, क्योंकि कई जगह पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है. लेकिन जहां पर वैक्सीन पहुंच रही है, वहां उससे भी ज्यादा मात्रा में लोग पहुंच जा रहे हैं. हालात ये हैं कि कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा है.



नोएडा में बुलानी पड़ी पुलिस

उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी सोमवार को कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला. सोमवार से यहां पर 18 साल से अधिक वाले लोगों को टीका लगना है, ऐसे में जिला अस्पताल में बड़ी मात्रा में लोग पहुंच गए. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच गए. हालात ये हो गए कि अस्पताल प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा.



नोएडा के जिला अस्पताल में एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह की अगुवाई में फोर्स पहुंची, भीड़ को काबू में किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की कोशिश की. जिला अस्पताल में 18 साल से अधिक वालों के लिए 400, 45 साल से अधिक वालों के लिए 100 ही वैक्सीन हैं, जबकि लगवाने वालों की संख्या ज्यादा है.



यूपी के सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ जैसे इलाकों का भी यही हाल है. जहां पर बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन सेंटर्स पर वैक्सीन काफी कम मात्रा में है. सहारनपुर में तो दोनों ही श्रेणी के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए, कई तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुंच गए. ऐसे में सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ीं.



यूपी ही नहीं हर राज्य का एक ही हाल

बिहार के पटना में भी सोमवार को बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे. पटना के न्यू गार्डनियर अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर सोमवार सुबह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां गाइडलाइन्स का उल्लंघन हुआ. लोगों का कहना है कि यहां पर जगह कम है और लोग ज्यादा हो गए हैं, किसी को इसका पता ही नहीं था.

Punjab | People flout social distancing norms at COVID-19 vaccination centre in Amritsar "I was afraid of contracting the virus inside the vaccination centre as people are not following social distancing norms," says a local pic.twitter.com/OgniCwdNaL



ऐसा ही हाल पंजाब के अमृतसर का है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच गए. क्योंकि अब दोनों ही श्रेणियों के लोग पहुंचे हैं, ऐसे में जगह कम और लोग ज्यादा हैं. यहां अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक लोगों की भारी भीड़ है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके.

Gujarat | People form long queues outside the COVID-19 vaccination center in Ahmedabad



"Here we are vaccinating frontline workers & people above 45 years of age. We're taking 10 people at a time. We're vaccinating around 1000-1500 people in a day," says AMC Health Officer pic.twitter.com/eterk7HY2J