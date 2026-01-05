scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां-भाई और बहन की हत्या कर थाने पहुंचा शख्स, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सनसनी

दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है. एक बेटे ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

Advertisement
X
दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर (Photo: Representational)
दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर (Photo: Representational)

दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इस घटना में एक बेटे ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी. मृतकों में एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, यह वारदात लक्ष्मी नगर इलाके की है, जहां आरोपी बेटे ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या कर दी. घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो मौके पर भीड़ जुट गई.

एक परिवार के तीन लोगों की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

नए साल की शाम दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, ताबड़तोड़ चाकूबाजी में तीन लोगों की मौत
Ghazipur Triple Murder Case
गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: तालाब में मिली तीसरी डेड बॉडी, जघन्य हत्याकांड की वजह का खुलासा
Farooq killed his wife and two daughters
नौकरी की चाहत, शौहर से झगड़ा और नकाब... चौंका देगी शामली के ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी
शामली में बुर्का नहीं पहना तो ट्रिपल मर्डर! देखें क्राइम कहानियां विद शम्स
case of murder of three youths in Ghazipur (Photo - ITG)
गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: जनरेटर से तालाब का पानी निकाला, तब मिला तीसरे युवक का शव

हत्या करने के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को किन कारणों से अंजाम दिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि तीनों मृतक आरोपी के करीबी रिश्तेदार थे. मृतकों में आरोपी की मां, बहन और भाई शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने घर को सील कर दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि सबूत जुटाए जा सकें. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और जांच के बाद ही हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement