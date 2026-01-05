मां-भाई और बहन की हत्या कर थाने पहुंचा शख्स, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सनसनी

दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इस घटना में एक बेटे ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी. मृतकों में एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, यह वारदात लक्ष्मी नगर इलाके की है, जहां आरोपी बेटे ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या कर दी. घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो मौके पर भीड़ जुट गई.

एक परिवार के तीन लोगों की हत्या

हत्या करने के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को किन कारणों से अंजाम दिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि तीनों मृतक आरोपी के करीबी रिश्तेदार थे. मृतकों में आरोपी की मां, बहन और भाई शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने घर को सील कर दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि सबूत जुटाए जा सकें. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और जांच के बाद ही हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी.

