बकरीद के मौके पर जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले- तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना नियमों का करें पालन

देश में आज ईद उल-अज़हा मनाया जा रहा है. इस बार पर्व मनाने के साथ ही कोरोना के संक्रमण से भी बचने की चुनौती है. दिल्ली (Delhi) स्थित जामा मस्जिद (Jama Masjid) में भी लोगों ने कोरोना नियमों (Corona Guidelines) का पालन करते हुए नमाज अदा की. जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील भी रंग लाती दिखी और इलाके में भीड़ कम नजर आई.

जामा मस्जिद के शाही इमाम, अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने कहा कि हमें कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है. तीसरी लहर के मद्देनजर इससे हमारा परिवार और हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं. हमने फैसला किया है कि सीमित लोगों को जामा मस्जिद के अदंर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी. 15-20 लोगों ने नमाज अदा की है.

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी जस्मीत सिंह ने कहा कि लोग कोरोना नियमों का पालन करने में सहयोग दिखा रहे हैं, नहीं तो ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है. इमाम साहब ने भी लोगों से अपील की है कि लोग घरों पर नमाज पढ़ें.

