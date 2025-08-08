scorecardresearch
 

सूट-सलवार पहनने पर दिल्ली के रेस्टोरेंट में नहीं मिली एंट्री! कपिल मिश्रा बोले- जांच के निर्देश

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है. अधिकारियों को इस घटना की जांच और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं."

दिल्ली के रेस्टोरेमेंट में कपल को एंट्री नहीं मिलने पर विवाद (Photo: Screengrab)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दंपत्ति ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उन्हें भारतीय परिधान में होने की वजह से रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली. वीडियो में महिला के साथ मौजूद शख्स का दावा है कि पीतमपुरा में स्थित टुबाटा (Tubata) रेस्टोरेंट में उन्हें अंदर जाने से रोका गया. वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में गुस्सा जाहिर किया और बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला के साथ मौजूद शख्स कहते हैं, "3 अगस्त को पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के कैंपस में मौजूद टुबाटा रेस्टोरेंट में हमारे ड्रेस कोड की वजह से अंदर जाने से रोक दिया गया है." 

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कम कपड़ों में थे, उनको जाने दिया गया और कहा गया कि हम एथनिक ड्रेस को छूट नहीं देंगे. हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, इससे हमें बहुत दुख हुआ है.

'एक महिला की बेइज्जती...'

वीडियो में आगे यह कहते हुए सुना जा सकता है, "यहां के स्टाफ ने इंडियन कल्चर और एक महिला की बेइज्जती की है. क्या इंडियन कल्चर के कपड़े पहनना खराब है? ऐसे रेस्टोरेंट को बंद किया जाना चाहिए. जो रेस्टोरेंट हमारे कल्चर के खिलाफ है, उसको नहीं चलने दिया जा सकता है. अगर हमारी राष्ट्रपति आ जाएं, तो उनको भी यहां रोक दिया जाएगा. इन कपड़ों में क्या समस्या है? ऐसे रेस्टोरेंट को हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए."

इस मामले के वीडियो को रीशेयर करते हुए दिल्ली सरकार में कैबिनेट में कपिल मिश्रा ने कहा, "यह दिल्ली में अस्वीकार्य है. पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय परिधानों पर रोक का वीडियो सामने आया है, ये अस्वीकार्य है."

कपिल मिश्रा ने पोस्ट में आगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मेंशन करते हुए लिखा, "रेखा गुप्ता जी ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है. अधिकारियों को इस घटना की जांच और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं."

