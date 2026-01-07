scorecardresearch
 
मस्जिद के पास का बारात घर, डिस्पेंसरी, कई दुकानें... दिल्ली में आधी रात हुए बुलडोजर एक्शन में क्या-क्या टूटा?

दिल्ली के तुर्कमान गेट पर MCD ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के लिए देर रात डिमोलिशन ड्राइव चलाई. विरोध, पथराव और आंसू गैस के बीच कार्रवाई हुई.

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर कार्रवाई के दौरान प्रोटेस्ट (Photo: Screengrab)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम (MCD) ने 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात यानी बुधवार रात करीब 1 बजे तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया गया. इस कार्रवाई के लिए मौके पर रात में 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे थे. MCD अधिकारियों ने बताया कि यह ड्राइव फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध ढांचों को हटाने के लिए चलाया गया.

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया. मौके पर भीड़ जमा हो गई. इस दौरान, स्थिति तब बिगड़ गई जब भीड़ में से कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके. पुलिस ने कहा कि स्थिति को बेकाबू होने से रोकने के लिए मौके पर और ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया.

डीसीपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने हंगामा किया उनकी पहचान की जाएगी और सभी के खिलाफ कार्यवाई होगी.

क्या-क्या तोड़ा गया? 

मस्जिद के पास बने बारात घर के एक हिस्से पर बुलडोजर चला है. इसके अलावा, आस-पास के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है, इसमें एक बारात घर, दो दुकानें और तीन डिस्पेंसरी शामिल हैं. 

कोर्ट के फैसले से पहले बुलडोजर एक्शन

मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण हटाने से पहले पिछले कई दिनों से गहमागहमी थी. ये मामला कोर्ट पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगाया. मामले पर 22 जनवरी को फैसला आना था. इस बीच कार्यवाही से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. 

यह भी पढ़ें: LIVE: दिल्ली में आधी रात बुलडोजर एक्शन... फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास ढहाए गए अवैध निर्माण, पथराव से इलाके में तनाव

अब तक के बड़े अपडेट्स...

फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जैसे ही तोड़फोड़ शुरू किया गया, पुरानी दिल्ली के कुछ इलाकों में तनाव फैल गया और जिससे स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.

नागरिकों के विरोध शुरू करने के बाद, मौके पर तैनात पुलिसबल ने आंसू गैस गोले छोड़े और लोगों को पीछे किया.

सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने बताया, "ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर ड्राइव में रुकावट डालने की कोशिश की. हालात को तुरंत काबू में कर लिया गया और बल का इस्तेमाल किया गया, जिससे बिना किसी तनाव के हालात सामान्य हो गए."

मामले को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कई मुख्य सड़कों पर जाम की चेतावनी दी गई. डिमोलिशन के दौरान रामलीला मैदान और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहने की उम्मीद है.

एडवाइजरी के मुताबिक, ऑपरेशन की वजह से JLN मार्ग, अजमेरी गेट और मिंटो रोड पर ट्रैफिक जाम होने की संभावना है. 

डिमोलिशन पूरा होने तक दिल्ली गेट, BSZ मार्ग और NS मार्ग पर भी भारी दबाव रहने की उम्मीद है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक सड़कों का इस्तेमाल करें.

कुछ रास्ते ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे. कमला मार्केट गोलचक्कर से हमदर्द बिल्डिंग के पास आसफ अली रोड तक का रास्ता बंद रहेगा. 

कमला मार्केट गोलचक्कर से JLN मार्ग की ओर और दिल्ली गेट से JLN मार्ग की ओर गाड़ियों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा, मिर्दर्द चौक से गुरु नानक चौक तक महाराजा रणजीत सिंह मार्ग डिमोलिशन का काम पूरा होने तक बंद रहेगा.

एजेंसी के मुताबिक, तोड़फोड़ अभियान से पहले, अमन कमेटी के सदस्यों और दूसरे स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की गई थीं.

(आनंद सिंह के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
