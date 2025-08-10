दिल्ली: कनॉट प्लेस में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या, PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने मौके पर जाकर लिया जायजा

दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दिन पहले भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

प्रवेश वर्मा ने आजतक से बातचीत में बताया कि कनॉट प्लेस के काके के होटल के पास करीब 100 मीटर के क्षेत्र में जलभराव हुआ. इस हिस्से में ब्रिटिश काल में बनाया गया बैरल (ड्रेनेज सिस्टम) अब पुराने और छोटा पड़ गया है. आसपास बनी नई बिल्डिंग्स के कारण इन बैरल्स का आकार छोटा कर दिया गया, जिससे पानी ठीक से ड्रेन नहीं हो पाता और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं.

उन्होंने बताया कि इस समस्या को देखते हुए यहां दो पंप लगाए गए हैं, ताकि जल निकासी बेहतर हो सके और पानी को आगे ड्रेन तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि दुकानों के अंदर भी पानी जा रहा था, जिसे ठीक करने के लिए हर पॉइंट की बारीकी से स्टडी की जा रही है.

PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कर्मचारियों को काम करने का निर्देश दिया (Photo: PTI)

प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि इस साल पीडब्ल्यूडी की देखरेख में दिल्ली की सड़कों पर जलभराव काफी कम हुआ है. मिंटो ब्रिज, जखीरा, मूलचंद, आईटीओ जैसे पुराने जलभराव वाले 34 पॉइंट्स पर इस बार पानी जमा नहीं हुआ.

मंत्री ने बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जो भी जलभराव की जानकारी मिलती है, उनके इंजीनियर तुरंत जाकर समस्या का समाधान करते हैं. वे आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में पूरी दिल्ली को जलभराव से मुक्त कराया जाएगा.

