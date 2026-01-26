scorecardresearch
 
दिल्ली में ठंडी रातों का असर जारी, मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना, IMD का येलो अलर्ट

दिल्ली में ठंडी रातें बनी हुई हैं. गणतंत्र दिवस की सुबह ठंड रही और दिन में मौसम सामान्य हुआ. IMD ने मंगलवार के लिए बारिश और गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं राजधानी का AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है.

राजधानी दिल्ली में ठंडी रातों का सिलसिला जारी है. गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में सुबह का मौसम ठंडा रहा, हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ा, तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन रात के समय ठंड का असर बना रहा.

भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार मंगलवार को राजधानी में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि बादलों की आवाजाही के कारण अगले कुछ घंटों में मौसम बदल सकता है और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.

गणतंत्र दिवस की सुबह ठंड, दिन में मिला हल्का आराम

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव आ रहा है. सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है. वहीं दिन के समय मौसम थोड़ा सामान्य हो जाता है.

दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. खराब AQI के कारण लोगों को सुबह और रात के समय सांस लेने में परेशानी हो सकती है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, ठंडी हवाओं का असर

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और गरज के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें. साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और स्थिति के अनुसार आगे की जानकारी जारी की जाएगी.

