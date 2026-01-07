'सीएम रेखा ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह का अपमान किया', Video शेयर कर AAP ने लगाया आरोप

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के एक बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है. विधानसभा में हुए सीएम के संबोधन को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही दावा किया है कि सीएम रेखा गुप्ता ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह का अपमान किया. सीएम के संबोधन से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

सीएम पर निशाना साधते हुए AAP नेता गोपाल राय ने लिखा, 'मंगलवार को सदन के अंदर जब दिल्ली विधानसभा के पटल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना वक्तव्य रख रही थीं, उन्होंने. अपने वक्तव्य के दौरान सदन पटल पर बोला कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उन बहरों को जगाने के लिए बम फेंका.'

गोपाल राय ने आगे आरोप लगाया, 'मुख्यमंत्री ने भगत सिंह और उन शहीदों का अपमान किया. उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपनी जान की बाजी लगा कर अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी. उसको गलत बयानी करके उनको अपमानित किया.'

क्या है वीडियो में?

गोपाल राय ने वीडियो में एक रिकॉर्डिंग सुनाई. कहा गया कि ये रिकॉर्डिंग सीएम रेखा की है. इसमें सीएम कह रही थीं, 'भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव... जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एसेंबली में बम फेंका था, हमने उस क्रांति का बिगुल को भी सुना है.'

इसपर गोपाल राय ने कहा, 'आपने सुना कि दिल्ली की मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन पटल पर कह रही हैं कि शहीद भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ assembly में बम फेंका. इस वक्तव्य के दो ही मकसद हो सकते हैं. या तो मुख्यमंत्री को इतिहास के बारे में ABCD नहीं पता है. ये एक सामान्य बच्चे को भी पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी. Assembly के अंदर अंग्रेजों की बहरी सरकार को जगाने के लिए. उन्होंने बम फेंका ये एक बच्चे को भी पता होता है लेकिन देश की राजधानी की चुनी हुई मुख्यमंत्री वो भी सदन पटल पर ये बयान देती है कि हमारे उन शहीदों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था.'

आगे कहा गया, 'तो या तो उनको ABCD पता नहीं. या फिर जानबूझ कर शहीदों का अपमान किया जा रहा है और ये अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है.'

