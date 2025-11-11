scorecardresearch
 

Delhi Blast: दिनेश को उठा ले गई पुलिस, इन्हीं के घर में रहता था कार मालिक सलमान

Delhi Lal Qila Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. इस मामले में गुरुग्राम निवासी दिनेश को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है. दिनेश के घर मोहम्मद सलमान 2016 से 2020 तक किरायेदार थे, जिनकी कार धमाके में इस्तेमाल हुई थी. पुलिस अब कार की पूरी खरीद-फरोख्त श्रृंखला खंगाल रही है.

मोहम्मद सलमान किरायेदार था. Photo PTI
मोहम्मद सलमान किरायेदार था. Photo PTI

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है. इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं. धमाके में इस्तेमाल कार की जांच के सिलसिले में पुलिस ने गुरुग्राम के एक व्यक्ति दिनेश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

गुरुग्राम से पूछताछ के लिए ले जाया गया दिनेश
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमाके में शामिल कार का पहला मालिक मोहम्मद सलमान था, जो गुरुग्राम के शांति नगर इलाके में दिनेश नामक व्यक्ति के घर किराये पर रहता था. दिनेश की मां वीरवती ने बताया कि सोमवार शाम कुछ पुलिसकर्मी उनके घर आए और उनके बेटे को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए. उन्होंने बताया कि सलमान 2016 से 2020 तक उनके घर के ऊपरी मंजिल पर किरायेदार था.

किरायेदार था मोहम्मद सलमान
वीरवती ने कहा कि साल 2015 में उन्होंने अपना घर बनाया और उसी साल सलमान किराये पर रहने आया. चार साल तक वह अपनी पत्नी, दो बच्चों और मां के साथ वहीं रहा. 2020 में वह गुरुग्राम में अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया. परिवार के मुताबिक, तब से उनका सलमान से कोई संपर्क नहीं है.

कार की खरीद-बिक्री की पड़ताल में जुटी पुलिस
पुलिस जांच में सामने आया है कि सलमान ने करीब डेढ़ साल पहले यह कार दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी. इसके बाद वह कार अंबाला के एक व्यक्ति को और फिर पुलवामा के तारिक नामक व्यक्ति को बेच दी गई. पुलिस अब इस पूरी चेन की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आख़िर कार धमाके तक कैसे पहुंची.

एनआईए और दिल्ली पुलिस की जांच जारी
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से जांच में जुटी हैं. फिलहाल पुलिस सभी संदिग्धों की गतिविधियों और कार के ट्रैक रिकॉर्ड की गहराई से पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
