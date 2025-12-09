दिल्ली: 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, 2 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार

नॉर्थ दिल्ली में 18 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में दो नाबालिगों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना तब हुई जब, लड़के ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश का विरोध किया था. एक एजेंसी के मुताबिक चाकू से घायल आर्यन 1 दिसंबर की रात को स्वामी नारायण मार्ग पर मिला था. जिसके बाद उसे दीप चंद बंधु हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में RML हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. जहां 2 दिसंबर को उसकी मौत हो गई.

और पढ़ें

150 से ज्यादा सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की हुई पहचान

एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि शुरू में BNS के सेक्शन 118(1)के तहत केस दर्ज किया गया था. जिसे बाद में आर्यन की मौत के बाद सेक्शन 103(1) (मर्डर) में बदल दिया गया. क्राइम का कोई चश्मदीद गवाह न होने पर पुलिस ने इलाके के 150 से ज़्यादा CCTV कैमरों को एनालाइज़ किया, जिसमें चार संदिग्ध शास्त्री नगर की ओर भागते हुए दिखे.

यह भी पढ़ें: पहले शारीरिक संबंध बनाया, फिर गला घोंटकर मार डाला... गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री

ऑफिसर ने बताया कि आगे की जांच में पता चला कि उनमें से दो ने 30 नवंबर की रात कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास से एक स्कूटर चुराया था और 1 दिसंबर को शास्त्री नगर में एक स्नैचिंग की थी. आरोपियों में से एक रोशन (19) को 4 दिसंबर को शास्त्री नगर में उसके घर से पकड़ा गया. उसकी निशानदेही पर एक चोरी का स्कूटर बरामद किया गया.

Advertisement

400 रुपये में ऑनलाइन खरीदा था चाकू

पूछताछ के दौरान उसने अपने तीन साथियों के साथ आर्यन का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करने और विरोध करने पर उसे चाकू मारने की बात कबूल की. पुलिस ने कहा कि वे मौके से भाग गए और बाद में उसी इलाके में चोरी और स्नैचिंग की. रोशन ने यह भी बताया कि उसने 400 रुपये में ऑनलाइन एक चाकू खरीदा था, जिसका इस्तेमाल क्राइम में किया गया.

उसके खुलासे के आधार पर आरोपी जीतू (19) और 14 और 15 साल के दो नाबालिगों को भी पकड़ लिया गया. पुलिस ने कहा कि चारों स्कूल ड्रॉपआउट और ड्रग एडिक्ट हैं. क्राइम के दौरान पहने गए कपड़े, मौके पर छोड़ी गई एक जोड़ी चप्पलें और मर्डर वेपन ज़ब्त कर लिए गए हैं.

---- समाप्त ----