उदयपुर के लिए ट्रेन से निकले राहुल गांधी, ट्रेन में कुलियों से मिले

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन के जरिए राजस्थान के उदयपुर जा रहे हैं. जहां वो कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे चिंतन शिविर में शामिल होंगे. राहुल गांधी जैसे ही दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पहुंचे, यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया.

राजस्थान के उदयपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो रहे हैं. वो दिल्ली से ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचेंगे. उन्होंने दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन ली. उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उदयपुर जा रहे हैं.

#WATCH | Delhi: Congress leader Rahul Gandhi arrives at Sarai Rohilla railway station from where party leaders will board a train to Udaipur, Rajasthan. Party's Chintan Shivir will begin in Udaipur tomorrow. pic.twitter.com/JaSGWGZZpz