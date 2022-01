दिल्ली की सड़क पर उतरी DTC की पहली इलेक्ट्रिक बस, सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी

Delhi Electric Buses: राजधानी दिल्ली की सड़को पर अब दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखा दी है. आज करीब 100 बसों को सड़क पर उतारा गया है. वहीं, आने वाले दिनों में 2 महीने के अंदर करीब 300 बसों को चलाया जाएगा.

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं. ये प्रोटोटाइप बस इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार को मिली थी. अप्रैल, 2022 तक सभी ई बसें चरणों में सड़कों पर उतार दी जाएंगी. इससे दिल्ली वासियों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस में सफर करने का मौका मिलने के साथ ही दिल्ली के पर्यावरण में भी सुधार होने लगेगा.

दिल्ली सरकार के अनुसार, ये बसें पर्यावरण के अनुकूल होंगी क्योंकि ये शून्य प्रतिशत धुआं छोड़ती हैं और पूरी तरह से बिजली से चलती हैं. इन 12-मीटर-लो फ्लोर एसी, ई-बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन के साथ-साथ गुलाबी सीटें भी हैं.

Delhi CM Arvind Kejriwal flags off electric bus services as public transport in Delhi



"It's an imp measure to control pollution; 300 such E-buses will start till April, the target is 2000. It'll cover a minimum distance of 120km; charging points are being arranged," he says pic.twitter.com/kzOL3FJfu7