महंगाई की मार के बीच राहत की बौछार, दिल्ली में अब आधी कीमत पर मिल रहे टमाटर

दिल्ली में बारिश से बढ़ी टमाटर की कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी दर पर टमाटर बेचने की शुरुआत की है. एनसीसीएफ के जरिए टमाटर 47 से 60 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं. 4 अगस्त से अब तक 27,307 किलो टमाटर बेचे जा चुके हैं. बिक्री दिल्ली के कई स्थायी स्टॉल और मोबाइल वैन के जरिए की जा रही है.

दिल्ली में अब 47 रुपये किलो मिल रहा टमाटर (Photo: Representational )
दिल्ली में बारिश से बढ़ी टमाटर की कीमतों से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी दर पर टमाटर की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) द्वारा 47 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचे जा रहे हैं. इन कीमतों का निर्धारण खरीद लागत के आधार पर किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम मार्जिन पर टमाटर उपलब्ध कराया जा सके.

दिल्ली में अब आधी कीमत पर टमाटर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने बताया कि एनसीसीएफ 4 अगस्त से आजादपुर मंडी से टमाटर खरीद रहा है. अब तक 27,307 किलो टमाटर दिल्लीवासियों को बेचे जा चुके हैं. बिक्री के लिए एनसीसीएफ ने नेहरू प्लेस, उद्योग भवन, पटेल चौक और राजीव चौक पर स्थायी आउटलेट स्थापित किए हैं. इसके अलावा, 6-7 मोबाइल वैन दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जाकर टमाटर की बिक्री कर रही हैं, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक यह सुविधा पहुंच सके.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि टमाटर के दाम दिल्ली में अस्थायी तौर पर बारिश की वजह से बढ़े हैं, जबकि पूरे देश में औसत कीमत स्थिर बनी हुई है. जुलाई के आखिरी हफ्ते से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे दिल्ली में खुदरा कीमतें 73 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गईं. जुलाई के अंत में यह दाम 85 रुपये प्रति किलो तक भी पहुंच गए थे.

टमाटर की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए सरकार ने उठाया कदम

मंत्रालय ने यह भी बताया कि इससे पहले भी एनसीसीएफ ने कई बार ऐसे कदम उठाकर उपभोक्ताओं को राहत दी है. इस बार भी यह पहल तब की गई है, जब अचानक मौसम के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी आई है. सरकार का मानना है कि मौसम सामान्य होने और आपूर्ति बहाल होने के बाद कीमतें फिर से स्थिर हो जाएंगी.
 

