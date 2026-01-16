scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव, पहली बार आडवाणी और जोशी मतदाता सूची से बाहर

बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे. दिल्ली प्रदेश संगठन के चुनाव न होने से वे निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं बन पाए. पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसमें 5708 निर्वाचक शामिल हैं.

Advertisement
X
लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी (File Photo: ITG)
लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी (File Photo: ITG)

भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्यों में शामिल लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा. बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके तहत देश भर से कुल 5708 निर्वाचक इस प्रक्रिया में शामिल होंगे. आवश्यकता पड़ने पर 20 जनवरी को मतदान कराया जाएगा.

बीजेपी की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आम राय से होता है. इसी परंपरा के तहत इस बार भी चुनाव औपचारिक माना जा रहा है और नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय समझा जा रहा है. हालांकि इस चुनाव से जुड़ा एक तथ्य राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से खास माना जा रहा है. पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 के बाद से यह पहली बार है, जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं हैं.

राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का कार्यक्रम घोषित, 5708 मतदाता करेंगे फैसला

सम्बंधित ख़बरें

वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी (ANI Photo)
Delhi election: वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने डाला वोट
Modi meets Murli Manohar Joshi
मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे मोदी, लिया आशीर्वाद
Murli Manohar Joshi
'चुनावों में पैसा बांटने से...', मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान
लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी और राजनाथ सिंह
95 साल के हुए एलके आडवाणी, बधाई देने पहुंचे PM मोदी और राजनाथ सिंह
लाल कृष्ण आडवाणी (फाइल फोटो)
आडवाणी ने जेटली को ऐसे किया याद, बोले- हर दिवाली पर आते थे घर

बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनावों की एक तय प्रक्रिया होती है. सबसे पहले बूथ स्तर पर अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसके बाद मंडल, जिला और फिर प्रदेश स्तर पर संगठन चुनाव होते हैं. इन सभी चरणों के पूरा होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है. इस निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं.

Advertisement

वर्तमान में बीजेपी के संगठन पर्व के तहत देशभर की प्रदेश इकाइयों में संगठन चुनाव चल रहे हैं. पार्टी संविधान के मुताबिक, कम से कम पचास प्रतिशत राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है. यह शर्त पूरी हो चुकी है, हालांकि अब भी कुछ राज्यों में संगठन चुनाव शेष हैं. इनमें कर्नाटक, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली शामिल हैं.

बीजेपी की परंपरा के अनुसार आमराय से होगा अध्यक्ष का चयन

लाल कृष्ण आडवाणी लंबे समय तक गांधीनगर से सांसद रहे हैं और इसी कारण वे गुजरात से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते आए थे. वर्ष 2021 में वे दिल्ली से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने थे. वहीं मुरली मनोहर जोशी भी कानपुर से सांसद रहने के दौरान उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे. सांसद न रहने के बाद वे भी दिल्ली से परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे.

इस बार स्थिति अलग है. दिल्ली प्रदेश संगठन के चुनाव अब तक पूरे नहीं हो सके हैं. इसी वजह से दिल्ली से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो पाया है. चूंकि आडवाणी और जोशी दोनों ही फिलहाल दिल्ली से जुड़े परिषद सदस्य माने जाते थे, इसलिए वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं हो सके हैं.

Advertisement

पहली बार आडवाणी और जोशी निर्वाचन मंडल से बाहर

गौर करने वाली बात यह भी है कि आडवाणी और जोशी दोनों ही नेताओं को पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर रखा है. वे संगठन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, लेकिन इस बार की चुनावी प्रक्रिया में उनकी औपचारिक भागीदारी नहीं होगी. बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से जुड़ा यह बदलाव पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement