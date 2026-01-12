बारापुला फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो पलटी, एक की मौत-छह घायल

दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. 12 जनवरी की आधी रात करीब 2.30 बजे पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस स्टेशन एसएलसी को सूचना मिली कि बरापुला फ्लाईओवर के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई है. बताया गया कि गाड़ी में पांच से छह लोग सवार थे.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई घायल या शिकायतकर्ता मौजूद नहीं मिला. बाद में जानकारी मिली कि सभी घायलों को पहले ही पीसीआर वैन के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा चुका है.

बारापुला फ्लाईओवर पर दर्दनाक सड़क हादसा

इसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर से मेडिको लीगल केस की सूचना पुलिस को मिली. अस्पताल में कुल सात लोगों को भर्ती कराया गया था. इनमें निखिल, गगन उम्र 19 वर्ष, हर्ष उम्र 26 वर्ष, भीषम उम्र 25 वर्ष, युवराज उम्र 20 वर्ष, मान उम्र 16 वर्ष और हिमांशु उम्र 23 वर्ष शामिल हैं.

डॉक्टरों ने जांच के दौरान 26 वर्षीय हर्ष को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय स्कॉर्पियो गाड़ी हर्ष चला रहा था. गाड़ी बरापुला फ्लाईओवर के अंत में रिंग रोड की ओर जाते समय डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद वह पलट गई.

एक शख्स की मौत कई घायल

पुलिस ने हादसे को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वाहन की रफ्तार क्या थी और हादसे के पीछे लापरवाही की भूमिका कितनी रही.

