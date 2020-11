दिवाली: मनाही के बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी, गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, NCR में भी हवा खराब

राजधानी दिल्ली में मनाही के बावजूद भी लोग पटाखे जलाते नजर आए. शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया. पराली और पटाखों के चलते दिल्ली में आबोहवा और ज्यादा खराब हो गई. यह हाल तब है जब दिल्ली में एनजीटी ने 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखों की खरीदारी और जलाने पर बैन लगा रखा है.

आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया. वहीं राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हवा का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हुई और यहां भी एक्यू आई बहुत खराब स्तर पर चला गया.

#WATCH Delhi: People burst firecrackers in South Extension area in South Delhi on #Diwali.



National Green Tribunal (NGT) has imposed a total ban on the sale or use of all kinds of firecrackers in Delhi-NCR till 30th November. pic.twitter.com/qBw8ADRpe4