Delhi Air Pollution: दिल्ली में 'खतरनाक' हुई हवा, दिवाली की रात बिगड़ सकते हैं हालात

पूरे देश में शनिवार को बड़े ही धूम-धाम से दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया है. हवा की गुणवत्ता का यह स्तर (खतरनाक श्रेणी) सबसे आखिरी पायदान है. यानी इसके बाद कोई और कैटेगरी नहीं होती है. यह सबसे खराब स्थिति है. हालांकि दिल्ली के और कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' है.

विशेषज्ञों एवं सरकारी एजेंसियों ने दिवाली की रात को लेकर गंभीर अनुमान व्यक्त किया है. दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 424 पाया गया, यानी 'खतरनाक' श्रेणी में पाया गया. यह हालात दिल्ली के आनंद विहार इलाके का है.

Delhi: Air Quality Index (AQI) stands at 424 (severe) in Anand Vihar, at 328 (very poor) in IGI Airport area, 400 (very poor) in ITO, and 354 (very poor) in RK Puram, according to Delhi Pollution Control Committee (DPCC) data. pic.twitter.com/StTuuEINgw