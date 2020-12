AIIMS नर्स यूनियन का हड़ताल का ऐलान, डायरेक्टर गुलेरिया बोले- कोरोना में ऐसा न करें

दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करने वाले नर्स यूनियन से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के समय ऐसा न करें, जबकि संस्थान ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है.

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की नर्स यूनियन अपनी तमाम मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. एम्स की नर्स यूनियन ने अपनी मांगों के निवारण को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की, जिसमें 6वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित मांग भी शामिल हैं.

वहीं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नर्स यूनियन अब हड़ताल पर चला गया है. वह भी तब जब केवल कुछ महीनों में (कोरोना) वैक्सीन आने वाली है. मैं सभी नर्सों और नर्सिंग अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल पर न जाएं, वापस काम पर लौट आएं और काम करें और हमें महामारी से बचाने में मदद करें.

It's unfortunate the union has gone on a strike now, only a few months from when a vaccine will provide the solution. I appeal to all nurses & nursing officers to not go on strike & come back & work and help us get through the pandemic: Dr Randeep Guleria, Director, AIIMS Delhi