AAP नेता रचना यादव मर्डर केस: मुख्य आरोपी समेत तीनों बदमाश गिरफ्तार... बिहार से हुई गिरफ्तारी

दिल्ली के शालीमार बाग में 10 जनवरी को आप कार्यकर्ता रचना यादव की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद से आरोपी फरार थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. वहीं अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत यादव समेत तीन बदमाशों को बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भारत यादव उसके साथी सुमित और निखिल के रूप में हुई है.

2023 में पति की भी हुई थी हत्या

रचना यादव के पति की भी 2023 में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हत्या हुई थी. रचना यादव अपने पति की हत्या की चश्मदीद गवाह थीं. इस मामले पहले पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन मुख्य आरोपी भरत यादव फरार चल रहा था. पुलिस ने दावा किया है कि गवाही से पीछे न हटने पर फरार आरोपी भरत यादव ने उनकी हत्या की साजिश रची.

10 जनवरी को बदमाशों ने रचना यादव की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी. मुख्य आरोपी भरत यादव पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था. पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जिसके बाद तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल डाटा के जरिए आरोपियों को कटिहार से पकड़ लिया गया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि आप कार्यकर्ता रचना यादव हत्या मामले में मुख्य आरोपी भरत यादव समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है. हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों बिहार भाग गए थे. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हत्या को अंजाम गवाही से पीछे न हटने के लिए दिया गया.

