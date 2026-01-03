'...तो शेख हसीना को बिरयानी क्यों खिला रही सरकार...?', अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सौरभ भारद्वाज का BJP से सवाल

आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने X पर पोस्ट किया कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा है. उनके इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि फिर बीजेपी शेख हसीना को क्यों बिरयानी खिला रही है?

सौरभ भारद्वाज ने अमित मालवीय के पोस्ट पर रिप्लाई किया, 'अब प्रधानमंत्री से यह पूछा जाना चाहिए कि 2009 से 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को क्यों शरण दी जा रही है? इन 15 वर्षों के दौरान, बांग्लादेश सरकार पर भाजपा द्वारा भारत में लाखों घुसपैठिए भेजने के आरोप लगाए गए हैं. तो फिर मोदी सरकार एक बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री को शरण क्यों दे रही है? सरकार उन्हें बिरयानी क्यों खिला रही है?'

बता दें कि अगस्त 2024 में छात्रों के उग्र आंदोलन के चलते सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था. वह तब से में शरण ली हुई हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ अपने प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर उन्हें सौंपने की मांग कर रही है. बता दें कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता और इंकलाब मंच के संस्थापक उस्मान शरीफ हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है.

अब तक हिंदू समुदाय के दो लोगों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है. पहले कट्टरपंथियों की भ़ीड़ ने दीपू चंद्र की हत्या की, फिर खोकन दास को मौत के घाट उतार दिया. हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में बांग्लादेश के खिलाफ काफी रोष है. इसी के चलते आईपीएल नीलामी में केकेआर द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदे जाने का व्यापक विरोध हो रहा था. जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर से रहमान को रिलीज करने के लिए कहा था. अब केकेआर ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है.

