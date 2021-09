मनी लॉन्ड्रिंग में AAP नेता को ED का नोटिस, केजरीवाल बोले- दिल्ली में डराते रहे फिर भी 62 सीटें जीत ली

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है. ईडी ने पंकज गुप्ता को समन भेज अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है.



किस मामले को लेकर भेजा गया है समन?



सूत्रों के मुताबिक, पंकज गुप्ता को जिस मामले में नोटिस जारी किया गया है वह पंजाब विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुड़ा है. इस मामले में ईडी पहले ही जांच कर रही है और इसी साल मार्च में सुखपाल सिंह खैरा के ठिकानों पर सर्च भी किया गया था.



आम आदमी पार्टी (AAP) का हिस्सा रहे सुखपाल सिंह खैरा पर ईडी की नज़र तब पड़ी जब ड्रग ट्रैफिकिंग और फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी दो एफआईआर की जांच शुरू की गई. साथ ही सुखपाल खैरा पर आम आदमी पार्टी के लिए अमेरिका में एक लाख डॉलर चंदा जुटाने की जांच की भी तलवार है.



अरविंद केजरीवाल समेत AAP का केंद्र पर हमला



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर केंद्र को घेरा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वो हमें आईटी डिपार्टमेंट, सीबीआई, दिल्ली पुलिस से डराने की कोशिश करते हैं लेकिन हमने यहां पर 62 सीटें जीत ली. अब जब हम पंजाब, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और यूपी में बढ़ रहे हैं तो हमारे पीछे ईडी लगा दी गई है, बीजेपी कभी कामयाब नहीं हो पाएगी.

