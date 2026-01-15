scorecardresearch
 
कपिल मिश्रा द्वारा शेयर आतिशी के वीडियो को कोर्ट ने माना फर्जी, दिए सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश

कपिल मिश्रा द्वारा शेयर किए गए आतिशी से जुड़े वीडियो मामले में जालंधर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को डॉक्टर्ड पाया गया है. कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो और उससे जुड़े सभी लिंक हटाने का निर्देश दिया है.

जालंधर कोर्ट ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा ऑनलाइन साझा किए गए आतिशी के वीडियो को छेड़छाड़ किया हुआ करार दिया. (File Photo: PTI)
भाजपा नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को जालंधर की एक अदालत से झटका लगा है. उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के वीडिया को कोर्ट ने फर्जी बताया है. जालंधर की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट को जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक संबंधित वीडियो डॉक्टर्ड पाया गया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि फॉरेंसिक जांच में यह साबित हुआ है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इसके बाद अदालत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तत्काल प्रभाव से उक्त वीडियो हटाने का निर्देश दिया है. जालंधर कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट या शेयर किया गया है, उससे जुड़े सभी लिंक प्लेटफॉर्म्स से हटाए जाएं.

अदालत का कहना है कि फर्जी और भ्रामक सामग्री का प्रसार न सिर्फ व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकता है. 

Anurag Dhandha

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने पर एक पोस्ट में लिखा, 'कपिल मिश्रा ने डॉक्टर्ड विडियो पोस्ट कर बेअदबी की है अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है. जालंधर कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस फर्जी विडियो को डिलीट करने का आदेश दिया है. बेअदबी करने वाले कपिल मिश्रा का साथ देकर बीजेपी ने अपना सिख विरोधी चेहरा सबके सामने ला दिया है.'

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली विधानसभा में 6 जनवरी 2026 को नेता प्रतिपक्ष आतिशी (पूर्व मुख्यमंत्री) ने एक बहस के दौरान कुछ टिप्पणी की, जिसे भाजपा ने सिख गुरुओं का अपमान बताया. भाजपा विधायकों (खासकर दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा) ने एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि आतिशी ने 'गुरु' या 'गुरुओं' के बारे में अपमानजनक शब्द बोले, जो गुरु तेग बहादुर जी की बेअदबी है. कपिल मिश्रा ने इसे बार-बार दोहराया, आतिशी से माफी मांगने की मांग की और इसे 'पाप' व 'अपराध' बताया. 

वहीं, आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि कपिल मिश्रा और अन्य बीजेपी नेताओं ने आतिशी का जो वीडियो शेयर करके सिख गुरुओं की बेअदबी के आरोप लागए हैं, वह डॉक्टर्ड है. यानी वीडियो से छेड़छाड़ की गई है. इसी आधार पर पंजाब पुलिस (जालंधर कमिश्नरेट) ने कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की. पंजाब पुलिस ने मोहाली फॉरेंसिक लैब के हवाले से जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, उसमें दावा किया गया कि वीडियो एडिटेड/डॉक्टर्ड है. आतिशी ने गुरु शब्द ही नहीं बोला था. वीडियो में छेड़छाड़ करके गलत कैप्शन/शब्द जोड़े गए.
 

