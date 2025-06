तरबूज की आड़ में ड्रग्स की तस्करी, दिल्ली में करीब दो करोड़ का गांजा जब्त, दो गिरफ्तार

तरबूज की ढुलाई के बहाने दिल्ली में गांजा तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने सोनिया विहार में एक ट्रक से 1.75 करोड़ रुपये की कीमत का करीब 348 किलो गांजा बरामद किया है. तरबूजों के नीचे छिपाकर लाई गई यह खेप आंध्र प्रदेश से लाई जा रही थी. दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और नेटवर्क की जांच जारी है.

