छत्तीसगढ़: कांकेर में धर्म परिवर्तन को लेकर भारी बवाल; पुसागांव के 10 घरों में तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्म परिवर्तन विवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है. कांकेर से करीब 15 किलोमीटर दूर पुसागांव गांव से नई हिंसा की खबर आई है, जहां कथित तौर पर गांव वालों ने धर्म बदलने वाले परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की.

जानकारी के अनुसार, गांव वालों ने मूल धर्म में लौटने की मांग को लेकर एक मीटिंग की थी. जब बातचीत फेल हो गई, तो कथित तौर पर करीब 10 घरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ में लाठी और रॉड का इस्तेमाल किया गया.

नुकसान के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें टूटे हुए घरेलू सामान और क्षतिग्रस्त संपत्ति दिखाई दे रही है. देखें Video:-

बढ़ते तनाव को देखते हुए, गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं.

