'एक हाथ में लाश, दूसरे में सिगरेट लिए वो गा रहा था...', सलमा सुल्ताना हत्याकांड की चश्मदीद का डरावना खुलासा

उसके एक हाथ में डैड बॉडी थी, दूसरे हाथ में सिगरेट और वह गा रहा था - 'तुझसे नाराज नहीं मैं जिंदगी, हैरान हूं मैं..!' यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के कोरबा की न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या के तुरंत बाद का दृश्य था. यह सलमा सुल्तान का फेवरेट गीत था, जिसे वह अक्सर गया करती थी.

2018 से लापता 2023 में मिली थी लाश

यह खौफनाक खुलासा साल 2018 के सलमा सुल्ताना हत्या कांड की एक गवाह कोमल सिंह राजपूत ने कोर्ट में अपने बयान में किया है. 2018 से लापता सुलताना का कंकाल साल 2023 में बरामद हुआ था. इन दिनों छत्तीसगढ़ के कोरबा के इस हत्या कांड का ट्रायल चल रहा है. मामले में अब तक 41 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिनमें कोमल सिंह भी शामिल है. शासकीय अभिभाषक सुनील सोनवानी ने बताया कि ट्रायल अंतिम चरण में है और अब 10 गवाहों के बयान और दर्ज किए जाएंगे. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत में हो रही है.

जिम की कंप्यूटर ऑपरेटर ने खोले राज

कोमल सिंह ने कोर्ट को बताया कि वह, हत्या के मुख्य आरोपी मधुर साहू के जिम में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करती थी. उसने हत्या के दिन का आंखों देखा घटनाक्रम बताते हुए अपने बयान में कहा कि 'उसे सलमा ने फोन कर अपने घर शहर के शारदा विहार बुलाया था. वहां पहुंचने पर उसने नाश्ता बनाने के लिए कहा, क्योंकि उसकी मेड सविता की तबीयत खराब थी. नाश्ता करने के बाद उसने कुसमुंडा चलने के लिए कहा, जहां से वह अपना स्कूटी को कोरबा लाना चाहती थी. वह, सलमा को लेकर कुसमुंडा गई और वहां छोड़कर वापस आ गई. शारदा विहार में मधुर साहू और मेड सविता के साथ कोमल नाश्ता कर रही थी, तभी सलमा वापस आ गई. आते ही नौकरानी को देखकर नाराज हुई और उस पर तबियत खराब होने का झूठा बहाना बनाने का आरोप लगाते हुए डांटने लगी.'

'सलमा को गले से पकड़ लटका रखा था'

उसने बताया कि 'इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई. मधुर भी कमरे में चला गया. दोनों में लड़ाई शुरू हो गई. फिर, कमरे से मारपीट की आवाज आने लगी. कोमल, कमरे के भीतर गई तो उसने देखा कि मधुर ने सलमा को गले से पकड़ कर जमीन से ऊपर उठा रखा है और दिवाल में टिकाकर उसका गला दबा रहा है. सलमा बुरी तरह छटपटा रही थी. यह देखकर कोमल और सविता ने बीच बचाव किया. उसकी सांसें तेज हो गई थी. पानी पीने के बाद सलमा सामान्य हुई, तो चिल्लाने लगी कि मधुर ने उसे मारने की कोशिश की है और वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगी. कोमल ने सलमा को कहा कि वह बाहर चली जाए, पर वह नहीं मानी. मधुर से झगड़ती रही.'

चुप बैठ जाओ वरना तुम्हारी भी यही हाल होगा

कोमल ने आगे बताया कि 'गुस्से में आकर मधुर ने सलमा को बिस्तर पर गिरा दिया और पीटते हुए उसका गला दबाने लगा. इसी बीच मधुर के जिम का एक अन्य कर्मचारी कौशल आ गया. उसे देखकर दोनों हॉल से कमरे में चले गए. कुछ देर बाद कोमल बाहर हॉल में आई तो उसने देखा कि मधुर सलमा के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा था और कौशल ने तकिए से सलमा का मुंह दबा रखा था. उसे देखकर मधुर ने कहा कि चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ वरना तुम्हारी भी यही हाल होगा. कुछ देर बाद उसने देखा कि मधुर अपने बाएं हाथ में सलमा को लेटा कर, दाएं हाथ से सिगरेट पीते हुए गाना गाने लगा - तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं! यह सलमा का फेवरेट गीत था.'

कई महिलाओं के साथ उसकी न्यूड तस्वीरें

कोमल सिंह ने अपने बयान में कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. मसलन, मधुर के कंप्यूटर में कई युवतियों - महिलाओं के साथ उसकी न्यूड तस्वीरें थीं. मधुर और सलमा एक दूसरे के चरित्र पर शक करते थे. मधुर के कहने पर ही कोमल और सविता ने रेलवे स्टेशन जाकर सलमा के फोन से उसके परिजनों को मैसेज किया कि - 'मैं जा रही हूं, मुझे परेशान मत करना.' इसके बाद मोबाइल को ऑफ कर दिया.

'मधुर से मेरा भी अफेयर हो गया था'

कोमल ने बताया कि "काम के दौरान उसका भी मधुर से अफेयर हो गया था. लेकिन मधुर और सलमा लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे, तब उसने संबंध तोड़ लिया था. वह जॉब छोड़ रही थी तो मधुर ने उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर रोक लिया था. मगर बाद में सलमा की गतिविधियों पर नजर रखने और मधुर को रिपोर्ट देने की शर्त पर उसे शहर के मॉल में जॉब करने की इजाजत दी थी. सलमा लगातार मॉल जाया करती थी और मधुर को उस पर शक था. कोमल ने कोर्ट को बताया कि उसने सलमा के भाई के एक दोस्त को यह सोचकर उसकी हत्या की जानकारी दी थी कि वह सलमा के भाई को सच बताएगा, लेकिन उसने मधुर को बता दिया, जिसके बाद मधुर ने उसे धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा था. कोमल ने सलमा की हत्या की जानकारी एक कांस्टेबल को भी दी थी, लेकिन उसने भी मधुर को बता दिया था.'

सालों बाद मिला सलमा सुल्ताना का कंकाल

आपको बता दें कि कोरबा की उभरती न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना अक्टूबर 2018 में एक दिन सहसा गायब हो गई थी. तब शहर में अफवाह थी कि वह किसी बड़े टी वी चैनल में काम की तलाश में दिल्ली अथवा फिल्मों और सीरियल में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चली गई है. जनवरी 2019 में उसके पिता की मौत हो गई. तब तक उसने तीन माह में एक बार भी परिवार से संपर्क नहीं किया, तब कुसमुंडा पुलिस थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई. पांच साल बाद सन 2023 में पुलिस को गुमशुदगी की जांच के दौरान हत्या का पता चला. सलमा का शव, कोरबा के आउटर में एक नाले में दबा दिया गया था. उस स्थान पर फोरलेन सड़क बन गई थी. लगभग दो माह की मशक्कत के बाद सलमा की लाश जमीन से 20 फीट नीचे से बरामद की गई थी. मामले में सलमा के लिव इन पार्टनर मधुर साहू और उसके दो सहयोगी कौशल श्रीवास एवं अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया था. तीनों आरोपी अभी जमानत पर हैं.

