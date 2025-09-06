'मुझसे नहीं हो पाया, I am sorry पापा', छत्तीसगढ़ में MBBS छात्र ने हॉस्टल रूम में कर ली आत्महत्या

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शनिवार को एक दुखद घटना हुई, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज के पहले वर्ष के MBBS छात्र हिमांशु कश्यप (24) ने अपने हॉस्टल रूम में आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, छात्र का शव हॉस्टल रूम में पंखे से लटका मिला. घटना सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के कॉलेज परिसर में हुई.

पुलिस ने बताया कि सुबह हिमांशु कश्यप परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया. जब कई प्रयासों के बाद दरवाजा नहीं खुला, तो उन्होंने इसे तोड़कर अंदर देखा. तब उन्हें हिमांशु का शव लटका हुआ मिला. मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा था,'Mujhse nahi ho paya, I’m sorry, papa' (मैं नहीं कर पाया, माफ करना पापा).

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आकस्मिक मृत्यु दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. कॉलेज के डीन डॉ. के.के. सहारे ने बताया कि हिमांशु कश्यप 2024 की पहली वर्ष की परीक्षा में असफल हुआ था और इस वर्ष फिर से परीक्षा दे रहा था. ऐसा लगता है कि परीक्षा में असफलता और प्रदर्शन को लेकर बढ़ते दबाव के कारण छात्र ने यह अत्यंत कदम उठाया.

घटना ने कॉलेज परिसर में शोक का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की जा रही है. यह घटना युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा तनाव के प्रति गंभीर चेतावनी भी पेश करती है. छात्रों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और समय पर मदद लेने की सलाह दी जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

