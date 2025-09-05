scorecardresearch
 

Feedback

बलिया में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, विपक्षी पर SC-ST केस में 2 लाख मांगने का लगाया आरोप

बलिया में एक युवक का फांसी लगाने से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपनी फांसी लगाने की वजह मुकदमे मे सुलह के लिए किसी के द्वारा दो लाख रुपये मांगने का आरोप लगा रहा है.

Advertisement
X
बलिया में युवक ने किया सुसाइड (Photo: ITG)
बलिया में युवक ने किया सुसाइड (Photo: ITG)

यूपी के बलिया जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले का उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह आरोप लगा रहा है कि एससी-एसटी के मुकदमे में सुलह के लिए उससे दो लाख रुपये की मांग की जा रही थी. अब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 

पूरा मामला नगरा थाना क्षेत्र के वीरचन्द्रहा गांव का है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना 2 सितंबर को हुई थी. युवक का एक वीडियो 3 सितंबर को वायरल हुआ, जिसमें उसने यह कदम उठाने का कारण बताया है.

युवक के पिता ने बताया कि खेत में पुआल रखने को लेकर हुए विवाद के बाद विपक्षी पार्टी ने उनके बेटे को मारा-पीटा था. इसके बाद उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और मुकदमे में सुलह के लिए दो लाख रुपये की मांग की जा रही थी. 

सम्बंधित ख़बरें

BJP MLA from Ballia Ketki Singh (file photo)
BJP विधायक केतकी सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी, 3 आरोपी गिरफ्तार 
BJP MLA Ketki Singh and her daughter Vibhawari Singh (Photo: Screengrab)
'मेरी बेटी शेर है, उसने सपाइयों को भगाया', BJP विधायक केतकी सिंह का पलटवार 
हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
क्रिमिनल हिस्ट्री वाले युवक का शव पेड़ से लटका मिला... हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस 
ये शादी 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई- (Photo: Representational)
पंचायत ने महिला को प्रेमी संग रहने की दी इजाजत, पति ने खुद मांगी शादी खत्म करने की अनुमति 
यात्री के पास इतने पैसे कहां से आए, वो यह बता नहीं सका- (Photo: Representational)
बलिया: ट्रेन में सफर कर रहे यात्री से 25 लाख रुपये नकद बरामद, आयकर विभाग करेगा जांच 

पिता ने दर्ज कराया मुकदमा

मृतक के पिता ने थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया है. पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को विपक्षी पार्टी द्वारा बार-बार एससी/एसटी एक्ट की धमकी भी दी जा रही थी. इसी दबाव के कारण उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और उसके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

Advertisement

पुलिस ने शुरू की जांच

इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वीडियो की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपों की पुष्टि होते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement