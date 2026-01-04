छत्तीसगढ़ के कोरबा में अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार को अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला और उसकी बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. इन घटनाओं के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़कों पर जाम लगा दिया, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने का प्रयास किया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पहला हादसा कोरबा जिले के दर्री कस्बे में हुआ. पुलिस के अनुसार, एक महिला अपनी बेटी के साथ दोपहिया वाहन से सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में मां-बेटी की मौके पर मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए. ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दोषी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की.

दूसरी घटना जिले के बगदेवा गांव के पास नेशनल हाइवे 130 पर हुई. यहां तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने नीलदास माणिकपुरी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इस इलाके में भी ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोनों घटनाओं के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन समझाइश के जरिए लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है.

NH-130 पर ट्रेलर की चपेट में आया युवक

पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों और उनके चालकों की पहचान की जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और यातायात बहाल कराने के लिए ग्रामीणों से बातचीत शुरू की.

स्थानीय प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो कानून-व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.



